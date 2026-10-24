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Venezia, colpi di pistola all’Arsenale, paura tra le calli

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Colpi di pistola al sestiere Castello: un trentenne di origine albanese ferito alle gambe. Polizia, carabinieri e vigili indagano.

Mario Nascimbeni
a cura di: Mario Nascimbeni
Accoltellamento a Venezia in zona San Barnaba: due feriti dopo una lite notturna
Idroambulanza e polizia durante l'intervento notturno a Venezia

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Una serie di colpi esplosi da un’arma da fuoco ha spaventato la cittadinanza questa sera nella zona dell’Arsenale. Come racconta La Nuova Venezia, nella sua versione online, un uomo di circa trent’anni è rimasto ferito alle gambe a causa degli spari.

I colpi sono stati esplosi nell’area dell’Arsenale, tra campo della Tana e l’ingresso della Marina Militare, nel sestiere di Castello a Venezia.


Secondo le prime informazioni raccolte dalla Nuova, la vittima, di origine albanese, si trovava in compagnia di un secondo uomo quando sono stati esplosi due colpi d’arma da fuoco in direzione dei due uomini.

Il presunto aggressore sarebbe poi fuggito immediatamente dal luogo dell’aggressione lasciando il ferito a terra.


Alcuni passanti che hanno assistito alla scena hanno contattato i soccorsi. Sul luogo degli spari sono giunti in breve tempo agenti della polizia di Stato, carabinieri e personale della polizia locale. Le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e risalire al responsabile che si è allontanato dopo aver esploso i colpi.


Non sono ancora stati resi noti dettagli sull’arma utilizzata né sulle eventuali motivazioni dell’aggressione. Gli inquirenti stanno analizzando le informazioni fornite dai testimoni e verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nell’area che possano aver ripreso immagini utili alle indagini.

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Mario Nascimbeni
Mario Nascimbeni
Giornalista professionista, collabora con testate nazionali. Ha base operativa a Roma, ma la sua professione lo porta in ogni parte del mondo.
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