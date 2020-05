I gruppi Fb per Zaia crescono e si moltiplicano, ma i fans si possono anche comprare. Lettere

Ci avviciniamo alle elezioni e, giustamente, i personaggi politici sono impegnati in una campagna elettorale implicita e parallela alle loro attività pubbliche.

Ultimamente sto leggendo su vari quotidiani di grandi adulazioni (con l’articolista che conferma in soggettivo) con cui vengono incensate le grandi doti del presidente del Veneto Luca Zaia.

Qui un discorso a parte lo meriterebbe, secondo me, il ruolo del giornalista dato che apparentemente il margine dei confini tra i due ruoli (intervistatore e intervistato) appare sempre più sfumata. E’ dell’altro giorno, tanto per fare un esempio, durante il quotidiano punto stampa, l’indice puntato del presidente che ha interrotto un giornalista che doveva fare una domanda: “Tu oggi ha fatto un titolo sbagliato. L’articolo andava bene ma il titolo non mi è piaciuto”. Un piccolo segnale, forse, di dove stia andando la discrezionalità di un professionista davanti al timore di contrariare el presidentissimo.

Ma oggi non era di questo che volevo parlare, bensì di come uno degli articoli degli accoliti di Zaia su un quotidiano racconti di come si stiano formando gruppi di fans entusiaste nel sostenere il governatore. Uno di questi, composto di sole donne, starebbe incontrando un grandissimo favore in termini di sostegno, visibilità e popolarità. Al suo fianco, altri gruppi con nomi simili anch’essi con numeri di iscritte in rapida crescita.

A me sta simpatico Zaia e credo pure che abbia fatto tutto quello che poteva nella situazione in cui eravamo. Non mi si venga a dire però che un gruppo Facebook può crescere di decine di migliaia di persone al giorno in maniera ‘naturale’.

Non voglio far polemica con nessuno ma ricordo che i fans su Facebook si possono aumentare pagando, si possono pagare i ‘mi piace’, comprare follower, far crescere il pubblico, eccetera. Ci sono ditte specializzate per fare questo e non costa neppure troppo.

Aggiungo che è una pratica a cui i personaggi pubblici ricorrono abbastanza regolarmente per far vedere che aumenta la loro popolarità.

Io non punto il dito su nessuno, mi auguro soltanto che il-o-i personaggio-i eletti nella prossima tornata lo siano sulla base delle loro capacità per il bene della collettività, e non perché provenienti da un piedistallo costruito su un sistema menzognero.

Grazie dello spazio.

Silvia Bernardi