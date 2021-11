La giornalista molestata e l’indifferenza della nostra società. Di Andreina Corso

Poco sportivi e alquanto disdicevoli i comportamenti di alcuni tifosi che hanno molestato e offeso Greta Beccaglia, una giornalista di ventisette anni che lavora per l’emittente regionale Toscana Tv con passione e dedizione verso un lavoro che le piace e che spesso diventa una palestra per comprendere la società nei suoi variegati aspetti. E lo stadio è uno dei quei luoghi che si prestano a tracciare un’inquietante lettura del popolo dei tifosi. C’è chi allo stadio si reca per godersi la partita, certo è felice se la squadra del cuore vince, se perde, si rammarica, torna a casa sconfortato ma poi si sa, il mondo è fatta a scale, chi le scende e chi le sale, come nella vita.

Poi ci sono ‘anche’ tifosi che s’identificano con la loro squadra al punto che, se perde la partita, diventano aggressivi e talvolta, come ci hanno detto le cronache di ogni dove, diventano capaci di tutto. Per fortuna sono una minoranza. Ma pur esistono e Greta Beccaglia li ha incontrati, mentre si trovava sotto la curva dello stadio Castellani di Empoli, che aveva giocato con la Fiorentina che su quella partita, ha avuto la peggio. Da giornalista attenta e partecipe, Greta Beccaglia attende i tifosi sconfitti per intervistarli in diretta tv, ma al posto delle dichiarazioni, qualcuno di loro, esagitato e furibondo, la molesta fisicamente, le mette ‘le mani’ addosso, altri la offendono, tutto rigorosamente ripreso dalla telecamera e visto da chi a casa propria, stava assistendo alla trasmissione.

Dallo studio, la incoraggiano a procedere, forse non si rendono conto della situazione, mentre la giornalista si chiede perché nessuno di quelli che hanno visto e assistito ai fatti, sia intervenuto in sua difesa. Greta Boccaglia ha incontrato in quel posto ‘sportivo’ l’indifferenza e non a caso parla di una solitudine che le ha fatto paura.

Nessuno ha alzato un dito o detto una parola per tutelare una giovane giornalista che stava svolgendo il proprio lavoro. La redazione, quando si è resa conto che quel che stava accadendo era davvero pesante e vergognoso, ha interrotto la gogna cui è stata sottoposta la collaboratrice dell’emittente Toscana Tv, ma gli strascichi ripropongono il tema della violenza sulle donne, l’indifferenza che questa e tante altre volte regna sovrana e che forse è il sintomo più preoccupante di una società troppo spesso incapace di rivelare segni di contrasto e di civiltà, privilegiando una preoccupante distanza che permette l’esercizio della violenza che assomiglia e non poco alla complicità.

Le registrazioni sono al vaglio del commissariato di polizia di Empoli, intanto uno degli aggressori si svela sulla pagina Facebook della giornalista, si scusa e le chiede di non denunciare i fatti.

Greta Beccaglia ha denunciato invece perché le donne non possono più tacere, denuncia anche per quelle che non riescono a difendersi, denuncia sapendo che nel mondo dello sport prevale il rispetto, rivelato anche il 25 novembre nella giornata contro la violenza alle donne, quando i calciatori sono scesi in campo con un segno rosso sotto lo zigomo e tante volte lo sport ha manifestato contro il razzismo e la violenza sui più deboli.

Si fa sempre più urgente la necessità di capire perché una partita persa diventi anche la sconfitta di un tifoso, che ha prevale sull’uomo, sconfitta vissuta con rabbia ed esasperazione e travasata sul primo, o meglio, la prima che capita.

Greta quindi intende lottare senza esitazione, perché vuole continuare a svolgere il suo lavoro e a pretendere il rispetto che le è dovuto. Per sé e per le altre.