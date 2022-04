“Io ho scelto di restare a Venezia e non accetto che mi si critichi. L’invidia è una brutta bestia”. Lettere

È vero che purtroppo la città è cambiata, ma la colpa è anche di tutti quei veneziani che, 30 anni fa, hanno deciso di lasciare la città perché era più facile e meno oneroso prendere una casa a Mestre di nuova costruzione.

Perché era figo avere la macchina sotto casa, per andare a sciare o in collina, senza alzarsi un’ora prima a Venezia per fare la stessa cosa.

Io ho fatto una scelta di sacrificio per rimanere nella mia città e non accetto che chi non ha voluto sacrificare, critichi i cittadini che come me hanno acceso mutui sia per acquistare che per restaurare la propria casa.

Non tutti vivono di rendita dei sacrifici dei propri genitori, c’è chi nella vita si rimbocca le maniche per crearsi un futuro mentre altri scappano piangendosi addosso e invidiando la vita degli altri guardando solo la superficie senza sapere il come e il perché.

Smettiamo di vomitare sentenze senza sapere e senza aver prima fatto una profonda autocritica.

L’invidia è una brutta bestia.

Veneziana Doc