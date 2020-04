Venezia, la bellezza della città d’acqua vuota [video]

Venezia, la bellezza della città d’acqua vuota. La si può ammirare a bordo di una barca tra rii e canali completamente deserti.

Un video realizzato da un veneziano, Giovanni Mennella, a bordo di una “topetta”, imbarcazione tipica, mostra la città vista dall’acqua in questi giorni di emergenza sanitaria.

Un panorama unico in un’atmosfera surreale, senza turisti e rari passanti su rive e sui ponti, senza imbarcazioni turistiche e private tra i canali, ad eccezione di qualche vaporetto Actv.

Un percorso che mostra varie zone, dal sestiere di Cannaregio a Dorsoduro, San Marco e Castello, attraverso stretti rii che conducono in Canal Grande e poi a rio Marin, rio di San Polo, e ancora in canalasso fino al bacino di San Marco, rio della Canonica ecc…

Il video è stato girato nei giorni scorsi per augurare un “felice 25 aprile a tutti” in un momento in cui i veneziani non possono uscire di case per godere delle bellezze di Venezia e delle sue piacevoli abitudini, come appunto la possibilità di muoversi in barca.

La giornata di sole regala colori vividi alla città d’acqua nel video, e tra le scene più belle, il passaggio sotto il ponte dell’Accademia verso San Marco, nel Canal Grande vuoto e senza onde, completamente immobile.