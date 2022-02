“Godetevi le vostre auto e venite a Venezia per lavorare, finché gli ultimi uffici e ospedali verranno chiusi”. Lettere

In risposta a: “Venezia la portano avanti i pendolari, i bistrattati campagnoli che vengono ogni giorno a lavorare nella città che li ha visti nascere”.

E’ vero l’esatto opposto, posti pubblici, dipendenti ACTV, AMAV e autorità varie lavorano a Venezia ma vivono e spendono fuori.

Che ci siano latifondisti immobiliari è indubbio ma spesso non sono neanche veneziani.

Non lavoro nel turismo e per vivere a Venezia mi sono indebitato per 25 anni rinunciando ad altre cose.

I campagna che vengono a Venezia per lavoro quasi mai ci vengono per passeggiare: il sabato i mestrini sono ai centri commerciali non in centro storico.

Ovviamente questo non risolve i problemi della città, la colpa è ancestrale, da oltre 50 anni Venezia e terraferma avrebbero dovuto essere realtà separate, pena una succube dell’altra e adesso è chiaro quale delle due lo sia.

In un paese ad elevata corruzione e clientelare come l’Italia non c’è da sorprendersi che fondi della legge speciale siano sistematicamente stati drenati in campagna.

Gli ultimi sindaci, diciamo da 30 anni, si sono interessati più di popolare la città o coccolare l’elettorato campagnolo?

Ormai non si può fare più niente, godetevi le vostre auto, i vostri centri commerciali, il tram per andarci e venite in città a lavorare fino a che anche gli ultimi uffici pubblici ed ospedali verranno chiusi.

lettera firmata