“Venezia la portano avanti i pendolari, i bistrattati campagnoli che vengono ogni giorno a lavorare nella città che li ha visti nascere”. Lettere

In risposta a: “Non è che chi va fuori non ami più Venezia, è lei che non c’è più”. Lettere

Tutti parlano di amare Venezia di volerla ripopolare. Bene: perché i Veneziani rimasti non affittano le loro case e i loro negozi a noi campagnoli emigrati perché costretti da prezzi inarrivabili?

Perché non la smettono di affittare ai turisti o vendere ai Cinesi arricchendosi e vivendo di rendita? Perché un buon 70 % dei Veneziani vivono di rendita e non si alzano la mattina per andare al lavoro.

Venezia la portano avanti i pendolari, i bistrattati campagnoli che muovono il culo e vengono ogni giorno a lavorare nella città che li ha visti nascere.

Noi ce ne siamo andati perché ci avete mandato via arricchendovi e adesso parlate di ripopolamento con le case Ater…

Dateci le vostre case a prezzi normali affittate le vostre botteghe a prezzi normali e in tanti torneranno, continuate a lamentarvi salvo poi fare i conti a fine mese di quanto avete guadagnato. Persino i gondolieri e tassisti ormai abitano in terraferma…

Sono stufo di questa ipocrisia, amate Venezia? Dimostratelo c**zo!

Paolo

(lettera firmata)