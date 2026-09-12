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Viareggio: investita sul vecchio cavalcavia, donna di 46 anni muore durante il trasporto in ospedale

A Viareggio, nella notte del 11/09/2026, una donna di 46 anni in bicicletta è stata travolta da un’auto pirata sul vecchio cavalcavia e deceduta durante il trasferimento in ospedale.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Questa notte, attorno alle 3, una donna di 46 anni in bicicletta è stata investita sul vecchio cavalcavia di Viareggio, in provincia di Lucca, da un’auto il cui conducente si è poi allontanato dal luogo dell’incidente.

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All’arrivo dei soccorsi la donna era in condizioni gravissime. Sanitari e personale medico hanno cercato di stabilizzarla sul posto, ma durante il trasporto in ospedale ha avuto un arresto cardiaco ed è deceduta nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti l’automedica, l’ambulanza della Croce Verde e i carabinieri. Il mezzo che ha investito la ciclista è fuggito e al momento non sono noti ulteriori dettagli sul responsabile o sul veicolo.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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