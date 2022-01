Gli hacker attaccano il Carnevale di Venezia: un attacco di pirati informatici ha interessato il profilo Twitter del Carnevale di Venezia. Lo segnala Vela spa, società che si occupa per il Comune della gestione dei grandi eventi, informando di aver fatto le opportune segnalazioni sul caso all’Autorità Giudiziaria, e di averlo comunicato alle Autorità nazionali competenti.

Come gestore del profilo Twitter, Vela sta lavorando per il ripristino delle attività. Vela ribadisce “in maniera assoluta che la società non ha fatto richiesta di alcuna donazione agli utenti, e li invita a segnalare questi tentativi fraudolenti”.