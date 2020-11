Giuseppe Conte: la fidanzata Olivia Paladino, l’ex moglie e il figlio

Dal primo giugno 2018 Giuseppe Conte è presidente del Consiglio dei ministri. I suoi 56 anni portati benissimo e il suo aspetto curato hanno originato in rete un particolarissimo fan club chiamato “le bimbe di Conte” che l’ha trasformato suo malgrado in un sex-symbol. Ma qual è la vita privata del premier? Chi è la sua ex moglie e madre di suo figlio? Chi è l’attuale fidanzata Olivia Paladino?





Valentina Fico, ex moglie di Giuseppe Conte

Sebbene Giuseppe Conte sia molto riservato sulle sue vicende personali, quello che si sa è che è stato sposato con Valentina Fico dalla quale ha avuto un figlio, Niccolò, che ora ha 11 anni. Inizialmente neppure i giornalisti conoscevano il cognome dell’ex moglie e si riferivano a lei con il solo nome di battesimo. Non è nota la data del matrimonio né quanto sia durato: ciò che è certo è che nonostante la rottura i due ex coniugi sono ancora in ottimi rapporti. Secondo alcune indiscrezioni il premier avrebbe telefonato all’ex consorte prima di accettare il suo primo incarico di presidente del Consiglio. In seguito alle controversie

sul suo curriculum che riportava alcuni studi negli USA dei quali non si trovava traccia, Valentina Fico fu contattata dalla stampa. “Sarà un buon premier – dichiarò – quelle sul suo curriculum sono tutte stupidaggini. Il CV è tutto in ordine, lo confermo assolutamente”.

Sono emersi poi ulteriori dettagli sulla sua vita: l’ex moglie di Giuseppe Conte sarebbe figlia dell’ex direttore del Conservatorio Santa Cecilia in Roma e, secondo il suo profilo Linkedin, lavorerebbe dal 2003 come “avvocato presso avvocatura dello Stato”. Il quotidiano Libero ha riportato una sua importante vittoria avvenuta ad agosto 2020, quando davanti al Tar del Lazio è riuscita a farsi riconoscere i premi che spettavano a lei e a 11 colleghe durante i congedi di maternità.





Olivia Paladino, fidanzata di Giuseppe Conte

L’attuale fidanzata di Giuseppe Conte è Olivia Palladino, figlia dell’albergatore romano Cesare Paladino e dell’attrice svedese Ewa Aulin. Secondo un’indiscrezione non ufficiale avrebbe 39 anni – 17 in meno del premier – e lavorerebbe come manager nell’Hotel Plaza, la struttura di famiglia a pochi passi da Piazza di Spagna. Secondo Money.it Olivia Paladino sarebbe madre di una figlia adolescente avuta da una precedente relazione con un ex compagno di studi.

A parte i capelli biondi e gli occhi castani, della donna si sa poco o nulla: non possiede profili social né ama accompagnare il partner nei suoi incontri ufficiali. Una delle sue poche uscite mondane con Giuseppe Conte





risale al 2 luglio 2020 in occasione del festival “Il cinema in piazza” organizzato a Trastevere da Cinema America. A sorpresa, i fidanzati si presentarono per assistere alla proiezione di La Bella Vita di Paolo Virzì accomodandosi per terra su due cuscini: senza cravatta lui, abito nero lei. Per l’occasione la pagina Twitter dell’organizzazione scrisse “I cuscini di Piazza San Cosimato sono belli perché capita di vedere chiunque, anche presidenti del Consiglio”.

Nell’estate 2020 la first lady italiana fu al centro di una polemica su una sua borsa che pareva a tutti gli effetti una Hermes da 80 mila euro. Ma il settimanale Chi di Alfonso Signorini svelò i retroscena pubblicando lo scontrino che dimostrava il valore dell’accessorio, 140 euro, acquistato in un’anonima bottega di San Felice al Circeo. Ma Olivia – dicono i maligni – può permettersi ogni lusso anche senza ricorrere al fidanzato. In confronto alle entrate dei Paladino, infatti, Giuseppe Conte guadagna “solo” 6.700 euro al mese.

Marie Jolie