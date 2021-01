Giulio Pretelli non si presenta a Pomeriggio Cinque: lo sfogo di Barbara D’Urso

Era prevedibile: dopo il litigio nella scorsa puntata del Grande Fratello VIP Giulio Pretelli ha deciso di non andare a Pomeriggio Cinque a parlare del fratello. E commentando la sedia vuota in studio, Barbara D’Urso si è sfogata contro Pierpaolo Pretelli, personaggio pubblico, che non può impedire ai famigliari di parlare in televisione. Per capire la vicenda bisogna fare un passo indietro.

Pierpaolo contro Giulio: lo scontro tra fratelli

Che la famiglia Pretelli non vedesse di buon occhio la sua storia con Giulia Salemi non era un mistero. Durante la puntata di Capodanno la madre del concorrente lo aveva addirittura avvertito che starebbe “perdendo consensi”. Alfonso Signorini aveva mostrato a Pierpaolo un’intervista in cui il fratello Giulio non negava che “la mamma avesse più simpatia per Elisabetta Gregoraci“. “Non si devono impicciare” ripeteva, fino alle ultime dichiarazioni del fratello (“tifavo per Elisabetta”, “Tra Giulia e Pierpaolo non può essere considerato amore”) che l’ex Velino ha accolto scuotendo la testa.

I due fratelli si sono quindi incontrati: Giulio ha provato a incolpare i giornalisti che avrebbero travisato le sue dichiarazioni, ma Pierpaolo gli ha ricordato quando chiese alla famiglia di “non fare interviste” e di “non andare nei programmi televisivi”. E puntandogli il dito gli ha detto “sono deluso, non mettetevi in mezzo nelle mie faccende personali” spingendolo alle lacrime.

Barbara D’Urso contro Pierpaolo Pretelli

Così, nella puntata di Pomeriggio Cinque di ieri, Giulio Pretelli non si è presentato in studio. Barbara D’Urso ha preso le sue parti e si è lanciata in un lungo sfogo contro Pierpaolo. “A me, vi giuro, si è schiantato il cuore – ha esordito – Voi sapete che Giulio è un mio opinionista così come per anni lo è stato Pierpaolo. Ovviamente oggi non c’è qui Giulio, è naturale dopo quello che gli ha detto Pierpaolo. Però quello che non riesco a capire è com’è possibile che un ragazzo come Pierpaolo che nella vita ha fatto questo, è stato 30, 40 volte in studio, possa dire quelle cose. Sa cosa vuol dire essere nella Casa del Grande Fratello, sa che è normale che parenti e amici vadano nelle trasmissioni. Sono delle dinamiche che servono anche al GF VIP”

La conduttrice ha ricordato: “Io ne ho condotti 6 edizioni e so perfettamente quello che diciamo ai concorrenti. Dico sempre ‘sappiate che che ci saranno i vostri amici e parenti, noi li chiamiamo’. Ma è normale che Alfonso Signorini e gli altri programmi li chiamino. Non è possibile che Pierpaolo tratti in quel modo il fratello, che poi si è messo a piangere. Mi è dispiaciuto molto vederlo così in lacrime. Ha fatto benissimo a non esserci, è la richiesta del fratello che è particolare. Non lo dico per me, Federica Panicucci o Silvia Toffanin, non è per questo. È perché sei lì dentro, io non credo che Pierpaolo sia stato implorato da Alfonso Signorini e dagli autori a fare il GF Vip mentre lui non voleva. Lui è lì felice di esserci, quindi ti comporti come tutti quanti gli altri e accetti le dinamiche”.

