Giovanni Andrea Martini: Venezia un Consiglio comunale ormai esautorato: decide tutto la Giunta e i consiglieri di maggioranza ratificano

“Mentre l’Amministrazione ha richiamato a lavorare in presenza tutti i dipendenti comunali, noi consiglieri continuiamo a collegarci da remoto. La motivazione data dalla Presidente del Consiglio Damiano è la nostra incolumità. Ma mi chiedo allora perché c’è questa disparità tra noi e il personale dell’ente in cui siamo stati eletti”.

Il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini torna così sulla questione delle riunioni delle Commissioni e del Consiglio comunale in presenza.

“Il vero motivo per cui non siamo in presenza – continua Martini – è che è molto più semplice togliere la parola zittendo il microfono da remoto ogni volta che non si vuole sentir parlare un consigliere che dà fastidio. La presenza consentirebbe invece maggiore interazione, va da sé, permetterebbe maggiore confronto, magari anche qualche scambio di parola a margine delle riunioni. Insomma potrebbe, forse, intaccare la compattezza, non certo all’interno dei fuscia, ma almeno con gli alleati. E’ questo che vogliono evitare a tutti i costi”.

“Con questa Amministrazione – conclude Martini – è difficilissimo far passare qualsiasi proposta, qualsiasi idea che si discosta dalla posizione principale: l’altro è sempre demonizzato, offeso per partito preso. Questa non è democrazia. Non è dibattito rispettoso tra rappresentanti eletti dalla gente. Ormai funziona che ogni idea o iniziativa col cappello di una qualsiasi delle forze di opposizione è cassata in partenza, al di là che sia buona o meno. Il lavoro istruttorio delle Commissioni è inesistente. Le proposte di convocarle su temi specifici, come abbiamo fatto noi sulla scuola, cadono completamente nel vuoto. Siamo di fronte ad un Consiglio comunale di fatto esautorato”.

Gruppo consiliare “Tutta la Città Insieme!”

Comune di Venezia