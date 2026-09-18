Giovane di 19 anni muore a Chieri: la moto sbanda e finisce contro un’auto parcheggiata

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Un ragazzo di 19 anni, identificato come Leonardo Anni, è morto a Chieri (Torino) dopo un incidente stradale avvenuto la notte del 17 settembre.

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Secondo la ricostruzione, intorno alle 23:30 lungo via Vittorio Emanuele II, all’altezza del civico 105, la moto guidata dal giovane ha perso il controllo e si è schiantata contro un’auto parcheggiata.

Le autorità hanno chiarito che si è trattato di un sinistro autonomo e che non risultano coinvolti altri veicoli. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Soccorso avanzato della Croce Rossa di Chieri.

Leonardo Anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Chieri, dove i medici hanno successivamente constatato il decesso.