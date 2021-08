Giacomo Dal Maistro: ritratto di un Uomo fuori dal comune

La Città di Noale, si appresta a ricordare il suo illustre e mai dimenticato concittadino, Maestro Giacomo Dal Maistro di cui il 10 aprile 2020 cadeva il trentennale dalla scomparsa. Per i motivi a tutti noti non è stato possibile realizzare e organizzare gli eventi previsti che ora trovano finalmente degna cornice e coronamento.

Per questo l’Assessorato alla Cultura ha onorato un impegno particolare, coinvolgendo associazioni, comitato promotore formato da amici e estimatori del Maestro, riuscendo anche nell’intento di ottenere, un contributo dalla Regione del Veneto finalizzato alla ristampa dell’opera dialettale “Contesse e boari e altra zente, roba veneta” edito da Nuovi Sentieri di Belluno, oltre che il patrocinio ufficiale.

Tre le iniziative promosse e programmate per tutto il mese di settembre 2021:

Si inizia il 1 Settembre, la lettura teatralizzata dell’opera “Contesse e boari e altra zente” a cura del Canzoniere Vicentino;

L’11 Settembre, la presentazione ufficiale della 2^ ristampa di “Contesse e boari e altra zente, roba veneta”, impreziosita con la prefazione a cura della prof.ssa Gianna Marcato, originale ed esaustiva, cui si rinvia ringraziandola per la disponibilità e opera svolta; nell’occasione interverranno anche la prof.ssa Gianna Marcato e la Presidente della VI Commissione della Regione del Veneto Francesca Scatto, con il coordinamento del giornalista Enrico Scotton.

Il 30 Settembre, la serata “Andar par filo’ “ durante la quale verranno riproposte storie, tradizioni, testimonianze per immagini e racconti ricordando Giacomo Dal Maistro, a cura della Pro Loco, cui parteciperà il Gruppo “I Fioi del Filo’” e il “Trio a’ la moda” con Francesca Gerbasi, Angelo Liziero e Silvio Celeghin. La serata del Filò prevede la prenotazione obbligatoria con ingresso a pagamento.

Il Sindaco Patrizia Andreotti esprime vivo apprezzamento per il prezioso sostegno economico dato dalla Regione del Veneto, che ha riconosciuto – nell’ambito delle iniziative legate all’ identità Veneta – anche l’opera dialettale di Giacomo Dal Maistro “Contesse e boari e altra zente” e si unisce al plauso della cittadinanza per questo importante evento culturale cui la Città di Noale tiene in particolar modo”.

”Con queste iniziative, afferma l’Assessore alla Cultura Annamaria Tosatto, si vuole continuare e rinsaldare il legame – riconoscente e carico di affetti – fra la Città di Noale e Giacomo Dal Maistro, il Maestro, lo storico, il poeta e l’ impareggiabile cantore e cultore delle tradizioni locali nonché strenuo difensore delle bellezze storiche artistiche e paesaggistiche di Noale. Ciò è stato reso possibile, grazie soprattutto al grande impegno e affetto degli amici, del comitato promotore, delle associazioni che insieme al Comune hanno creduto e portato a termine gli eventi in calendario. Importante e degni di nota anche il contributo e il patrocinio che la Regione del Veneto ha voluto riconoscere all’opera dialettale “Contesse e boari”.

Ricordiamo che tutti gli eventi sono a ingresso libero (tranne quello del 30/09), nel rispetto della normativa per il contenimento da covid con informazioni e prenotazioni allo 3341051796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

comune.noale.ve.it

noale@comune.noale.ve.it .