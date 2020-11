Gabriele Rossi: il fidanzato Lorenzo Licitra, Gabriel Garko e Rocco Casalino

Terminata la sua storia con Gabriel Garko, ecco chi sarebbe il nuovo fidanzato del 31enne attore e ballerino Gabriele Rossi. Si tratta di Lorenzo Licitra, 28 anni, vincitore nel 2017 di X Factor.

Come testimoniano le foto su Instagram, i due hanno passato le vacanze in Sardegna sulla barca di Rosy Greco, ex moglie di Alain Elkann. Ma quando molti potrebbero pensare a una semplice amicizia ecco i dettagli che fanno propendere per una vera e propria relazione.





Lorenzo Licitra, fidanzato di Gabriele Rossi

A Live Non è la D’Urso Gabriele Rossi ha dichiarato di essere “felicemente fidanzato con un ragazzo che conosce da circa 10 mesi”. Ed a febbraio che l’attore e il cantante furono paparazzati al Teatro La Scala e a una cena di beneficienza: pare che i due abbiano anche dormito insieme. il settimanale di Alfonso Signorini Chi scrisse “Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra entrano insieme nel palazzo dove pare abiti Licitra. Riappariranno a passeggio in centro due mattine dopo”.

Le date coincidono ma non solo: la coppia presenziò insieme al matrimonio di Nicoletta Mantovani, vedova di Luciano Pavarotti, che il 20 settembre 2020 sposò il consulente finanziario Alberto Tinarelli. Gabriele Rossi e Lorenzo Licitra pubblicarono per l’occasione alcune fotografie con la neo-sposa confermando così la loro vicinanza.





Gabriele Rossi e Gabriel Garko

Ma il fidanzato più celebre di Gabriele Rossi è senza dubbio Gabriel Garko, conosciuto nel 2008 sul set de L’onore e il rispetto 2. “Incontrai Garko che avevo 19 anni – ha raccontato a Live Non è la D’Urso – e già allora fummo amanti per 4 o 5 mesi. Eravamo entrambi fidanzati. L’amore scoppiato sul set ed è durato quanto le riprese. Io ero giovane e, nonostante il contatto ravvicinato, la sua vita, il suo mondo mi faceva paura: Gabriel aveva 36 anni e le sue fiction portavano ascolti stratosferici, il suo essere era molto ingombrante.”

I due si rividero quasi 10 anni dopo: “Nel 2017 ci siamo ritrovati e ci siamo innamorati – ha continuato Gabriele Rossi – Sono stato molto chiaro da subito: ero più sicuro e fra la richieste c’era quella di vivere più liberamente la vita di coppia. Non dovevano più esserci bugie e Gabriel ha accettato. L’ho amato tanto, ma abbiamo anche litigato spesso perché avevamo un modo diverso di approcciare e di idealizzare il nostro rapporto”.

L’attore si è poi spostato sul momento più doloroso: quello della separazione. “Ci siamo lasciati e siamo comunque rimasti amici. Il passaggio è stato molto faticoso ma siamo riusciti a restare in buoni rapporti perché l’ho voluto fortemente. Quindi sforzandomi tanto e a caro prezzo sono riuscito a fargli capire delle cose che non riuscivo quando eravamo fidanzati. L’ultimo momento del nostro fidanzamento è stata la fase più faticosa, una violenza per l’anima che però ha portato grandi benefici. Io riconosco un grande appoggio da parte sua e penso che sia un messaggio importante da dare”.

Gabriele Rossi e il flirt con Rocco Casalino?

Ad agosto 2020, nonostante fosse già fidanzato, Gabriele Rossi è apparso su Chi in compagnia Rocco Casalino, ex concorrente del Grande Fratello ora portavoce del premier.

I due sono stati paparazzati a Roma mentre sembravano in procinto di baciarsi, ma Casalino ha smentito: “non sto con Gabriele, l’ho solo salutato: sei anni di convivenza non si cancellano facilmente” riferendosi alla sua travagliata storia con il cubano Josè Carlos Alvarez.

Gabriele Rossi ha avuto una fidanzata?

Nel 2016, prima del suo ritorno con Gabriel Garko, si parlava di una relazione tra Gabriele Rossi e Nicole Murgia nata sul set di Tutti Pazzi Per Amore senza che ci furono né conferme né smentite. Tuttavia all’epoca l’attore non si era ancora “sbottonato”, partecipando al Grande Fratello VIP senza ammettere di essere gay.

Il coming out di Gabriele Rossi

Nonostante le voci sulla sua omosessualità girassero da tempo, Gabriele Rossi ha fatto ufficialmente coming out solo a novembre 2020, confermando a Live Non è la D’Urso la sua storia con Gabriel Garko e di essere attualmente fidanzato.

Marie Jolie