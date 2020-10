“Gabriel Garko chieda scusa per le bugie”: l’attacco di Francesca Barra (che poi cancella)

Il coming out di Gabriel Garko al Grande Fratello VIP è stato accolto da pareri generalmente favorevoli: tutti hanno parlato di un uomo che – finalmente – ha avuto il coraggio di mostrarsi senza maschere svelando al pubblico la sua vera natura. Ma una voce “fuori dal coro” è quella di Francesca Barra, giornalista e conduttrice televisiva, che sulla vicenda ha espresso parole tutt’altro che positive: non tanto per la “liberazione” dell’attore dal dover recitare a tempo pieno quanto per l’inganno protratto per anni nei confronti dei fan, pretendendo addirittura le sue scuse.

Tutto era partito da un tweet pubblicato dalla Barra dopo la puntata di venerdì scorso: “Mi dispiace per Garko – aveva scritto – perché non deve essere stato facile soffocare la verità per tanto tempo e sono felice per la sua “liberazione”! Ma spero sia la fine di una tendenza a ingannare il pubblico, magari prendendo gettoni o soldi per servizi finti”.





La giornalista aveva continuato il suo sfogo su Instagram: “Ho risentito la confessione di Garko al Gfvip in cui ammetteva di aver tenuto nascosto il ‘segreto di pulcinella’ raccontando ‘una favola’ su suoi fidanzamenti. Mi dispiace perché era emotivamente provato e spero sia finalmente libero e felice. E soprattutto spero che lui, come chiunque, non abbia davvero dovuto vivere tutti questi anni sotto ricatto di qualcuno che lo obbligava a mentire. Però io sono una giornalista e conosco, e racconto, le strategie che si mettono in atto. Per questo dico che spero sia anche la fine di una tendenza ipocrita e redditizia di ingannare il pubblico, facendo cassa con interviste tv e sui giornali. Perché una cosa è combattere i pregiudizi sulle proprie scelte sessuali, nascondersi per paura di essere giudicato e penalizzato, una cosa è guadagnare mentendo. Ci siamo arrabbiati e scandalizzati per finti matrimoni, direi che noi giornalisti dobbiamo proprio smetterla di essere complici”.

L’attacco della Barra è nei confronti di un sistema che prima dell’Ares-gate ha tenuto banco per decenni generando trasmissioni e rotocalchi basati sulla finzione. E del quale Gabriel Garko, più che vittima, sarebbe stato complice.

“Si possono vivere storie che finiscono per milioni di ragioni – aveva proseguito – Raccontarle, crederci, come fanno tutti. E poi ricominciare. Come è successo a tutti. Perché nessuno è perfetto. Ma è la verità, giusta o sbagliata che sia.

Si possono vivere storie organizzate a tavolino, per le quali si prendono dei soldi e per le quali si inganna il prossimo. Proprio in virtù di soldi. Poi c’è il dolore e la paura personale e professionale. E quella è un’altra cosa che nessuno metterà in dubbio mai. Ma è proprio per rispettare quel dolore che mi auguro che si impari a non scendere più a compromessi perché fa male a tutti. Pubblico compreso”.





Il post successivo, quello più “forte”, è quello in cui Francesca Barra si è rivolta direttamente a Garko pretendendo le sue scuse: “E a proposito di finzione – ha scritto la giornalista – visto che ero in studio da Chiambretti quando lui è Adua hanno messo in scena un teatrino sul matrimonio, vorrei dire che siccome c’è chi guadagna sul prendere in giro il pubblico (non lo fa sotto ricatto o con un coltello alla gola o lavorando in miniera), sarebbe interessante chiedere scusa per quei soldi SPORCHI perché macchiati di bugie alle spalle dei fans e di chi crede in loro e in storie d’amore. Non per quelli che prende oggi, nei luoghi e programmi dove finalmente racconta la verità e fa il suo lavoro: Ovvero uomo di spettacolo”.

L’accusa fa riferimento a una scena, consumatasi durante una puntata di Matrix Chiambretti del 2017, nella quale Gabriel Garko si inginocchiò davanti alla “fidanzata” e le chiese di sposarlo. Fu una goliardata che prendeva in giro la proposta di Fedez a Chiara Ferragni, ma Adua Del Vesco avvalorò la loro unione: “Viviamo giorno per giorno. Quel che sarà sarà”, confermando ciò che l’attore aveva dichiarato a Silvia Toffanin: “Stiamo bene così, non ci sposiamo. Però entrambi indossiamo una fede al dito”. Una “favola”, come l’aveva definita l’interessata, che nella realtà non si sarebbe mai consumata.

“Chiunque si sia reso complice dei ‘lo sapevano tutti’ – ha proseguito Francesca Barra – e hanno ugualmente prestato spazi, pur di fare cassa, monetizzare, portare a casa qualcosa come audience e soldi. Un giornalista deve raccontare la verità. Altrimenti che differenza c’è fra il presunto finto matrimonio di Pamela Prati e il tribunale mediatico e questo caso?”.

Ma a distanza di qualche ora lo “sfogo” della conduttrice è stato rimosso: “Ho cancellato il mio post di “pancia” – ha spiegato – perché non è da me infierire. Ho detto tutto ciò che penso sulla confessione di Garko e mi sento a disagio. È vero: mi infastidisce quando si guadagna prendendo in giro il pubblico e quando si continua a raccontare una mezza verità denunciando un sistema solo per promuovere o giustificare se stessi e non per mutare davvero le cose. Non aiuta chi combatte le battaglie contro la discriminazione e non mette in guardia fino in fondo. Ma di fronte ad un uomo che soffre, che piange, che probabilmente si è pentito di tutto, proprio io non posso alimentare commenti o offese di odiatori. Spero che il valore della libertà possa continuare a prevalere sulla menzogna e sui ricatti. Ecco, ora mi sento più in pace e allineata con la mia natura”.

Marie Jolie