Funerale unico a Verona per le due bimbe uccise dalla madre poi suicida

A Verona funerale unico per la tragedia che ha sconvolto Verona e l’Italia a fine ottobre.

Ieri, sabato pomeriggio, nella chiesa del Cimitero monumentale di Verona, ha avuto luogo l’ultimo saluto a Sadadi e Sandani, le due bambine di origini srilankesi uccise dalla mamma lo scorso 26 ottobre nel loro appartamento in una casa di accoglienza gestita dal Comune scaligero nel quartiere di Porto San Pancrazio.

La donna, dopo avere soffocato le due figlie di 3 e 11 anni, si era poi tolta la vita gettandosi nell’Adige ed il suo corpo era stato ritrovato il giorno dopo.

Per volontà del padre (separato dalla donna che aveva presentato una denuncia per maltrattamenti – poi archiviata – e per questo era stata accolta con le figlie in una struttura protetta su disposizione del Tribunale dei Minori di Venezia) il funerale delle due bambine è stato celebrato assieme alla madre Sachithra.

Alle esequie hanno preso parte una delegazione della comunità srilankese veronese, le maestre della scuola elementare e di quella dell’infanzia che frequentavano le bambine e alcuni parenti della famiglia che vivono a Catania.

