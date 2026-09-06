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Freddie Mercury, ottant’anni dall’icona che ha segnato il rock

Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni: nato a Zanzibar il 5/9/1946, morto a Londra il 24/11/1991. Voce dei Queen e autore di oltre 300 milioni di copie vendute.

Paolo Pradolin
a cura di: Paolo Pradolin
I Queen al completo
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Freddie Mercury avrebbe compiuto oggi 80 anni. Nato a Zanzibar come Farrokh Bulsara il 5 settembre 1946, è ricordato come uno dei frontman più carismatici e influenti della storia del rock.

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La voce dei Queen si impose per l’esuberanza sul palco e per una carriera che ha segnato l’immaginario collettivo. Mercury è morto a 45 anni il 24 novembre 1991, nella sua casa a Londra, per le complicazioni dell’Aids.

Con i Queen ha venduto oltre 300 milioni di copie nel mondo. Tra le performance più citate nella sua carriera figurano i concerti a Wembley del 1985 e del 1986, dal primo storico Live Aid fino all’ultimo Magic Tour.

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Dopo la sua scomparsa John Deacon lasciò la scena; Brian May e Roger Taylor hanno invece continuato a portare avanti la band e il mito, realizzando tournée successive.

Il cinema ha contribuito a rinnovare l’interesse per la sua figura: il film Bohemian Rhapsody, uscito in Gran Bretagna nel 2108, fu prodotto con un budget di 52 milioni di dollari e arrivò a incassare un miliardo, vincendo quattro Oscar tra cui quello per il miglior attore protagonista con Rami Malek.

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Tra i brani che hanno segnato la carriera di Mercury e dei Queen si citano We Are The Champions, Radio Ga Ga, Love of My Life, Under Pressure, Somebody To Love, Crazy Little Thing Called Love e WeWill Rock You.

Negli anni successivi alla sua morte la legacy discografica e i materiali legati a Freddie Mercury hanno continuato a muovere interesse: nel 2022 i Queen pubblicarono una canzone inedita con la sua voce, nel 2023 furono messi all’asta memorabilia e nel 2024 il catalogo della band è stato valutato un nuovo record di mercato.

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Paolo Pradolin
Paolo Pradolin
Vice Direttore di questo giornale. Laurea in Psicologia, giornalista e conduttore radiofonico. Una lunga carriera trascorsa tra giornali e radio. Facebook
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