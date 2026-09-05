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Franciacorta Designer Village: l’11 settembre torna la Village Night con degustazioni, musica e negozi aperti fino alle 23

L’11 settembre 2026 al Franciacorta Designer Village Village Night con degustazioni di Franciacorta (27 cantine), live di Serena Brancale e djset finale.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Franciacorta Designer Village organizza per venerdì 11 settembre 2026 la Village Night, serata-evento dedicata alle aziende vitivinicole del territorio con assaggi, musica e shopping serale.

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L’appuntamento mette al centro i vini di Franciacorta: secondo l’organizzazione alla serata partecipano “una trentina” di produttori, mentre 27 aziende associate al Consorzio Vini Franciacorta hanno confermato la presenza ai banchi di assaggio. Le degustazioni guideranno il pubblico attraverso le diverse tipologie di Franciacorta D.O.C.G., dai Brut ai Millesimati, dai Rosé ai Satèn.

Domenico Casagrande, mall management director di Frey, il fondo francese proprietario della destinazione, ha ricordato che l’iniziativa vuole celebrare la fine della vendemmia e il lavoro degli imprenditori che valorizzano il territorio.

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Tra gli ospiti della serata c’è Serena Brancale, chiamata da R101, radio ufficiale dell’evento, per alternare racconti e momenti musicali con alcuni dei suoi brani più conosciuti. Al termine dello show live l’intrattenimento proseguirà con il djset di Splendido Splendente.

Per l’occasione i oltre 190 negozi del Villaggio resteranno aperti fino alle 23; le attività di ristorazione saranno disponibili fino a mezzanotte. I clienti iscritti al Premium Club potranno usufruire di una promozione speciale prevista per la serata.

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Organizzatori e partecipanti invitano a consultare il sito franciacortadesignervillage.com e i profili social del Villaggio per maggiori informazioni sull’evento.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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