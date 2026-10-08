Francia in piazza per la scuola: cortei pacifici e scontri in tre città

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06/10/2026 — In diverse città francesi si sono svolte manifestazioni contro i tagli all’istruzione pubblica e per chiedere maggiori risorse, aumenti salariali e l’assunzione di nuovi insegnanti.
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Studenti, genitori, insegnanti e sindacati hanno partecipato ai cortei, che nella prima parte si sono mantenuti pacifici. Al termine di alcune mobilitazioni, però, in più centri la situazione è precipitata.
A Lione, Tolosa e Marsiglia gruppi di antagonisti infiltrati hanno dato avvio a scontri con le forze dell’ordine, incendiando cassonetti e erigendo barricate. Le forze di polizia sono intervenute impiegando gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti più violenti.
I partecipanti ai cortei pacifici hanno cercato di prendere le distanze dai disordini. Non sono mancate critiche sui metodi usati dalle forze dell’ordine, ritenuti repressivi da alcuni, e che avrebbero causato diversi feriti tra i presenti.
La tensione sociale resta elevata nelle principali città del Paese.