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Francia in piazza per la scuola: cortei pacifici e scontri in tre città

06/10/2026 – In Francia studenti, insegnanti, genitori e sindacati protestano per più risorse, aumenti salariali e nuove assunzioni; a Lione, Tolosa e Marsiglia scontri.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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06/10/2026 — In diverse città francesi si sono svolte manifestazioni contro i tagli all’istruzione pubblica e per chiedere maggiori risorse, aumenti salariali e l’assunzione di nuovi insegnanti.

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Studenti, genitori, insegnanti e sindacati hanno partecipato ai cortei, che nella prima parte si sono mantenuti pacifici. Al termine di alcune mobilitazioni, però, in più centri la situazione è precipitata.

A Lione, Tolosa e Marsiglia gruppi di antagonisti infiltrati hanno dato avvio a scontri con le forze dell’ordine, incendiando cassonetti e erigendo barricate. Le forze di polizia sono intervenute impiegando gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti più violenti.

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I partecipanti ai cortei pacifici hanno cercato di prendere le distanze dai disordini. Non sono mancate critiche sui metodi usati dalle forze dell’ordine, ritenuti repressivi da alcuni, e che avrebbero causato diversi feriti tra i presenti.

La tensione sociale resta elevata nelle principali città del Paese.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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