Focolai scoppiati a bordo: 4 navi da crociera in difficoltà

Focolai a bordo: lo spettro della pandemia torna ad affacciarsi sul turismo marittimo con quattro cluster di Covid-19 riscontrati su altrettante navi da crociera.

GENOVA

Centocinquanta passeggeri della MSC Grandiosa sono risultati positivi al Coronavirus. È questo il responso dei test rapidi effettuati a bordo della nave partita da Marsiglia e attraccata ieri al porto di Genova.

Come previsto dai protocolli di sicurezza, una quarantina di loro sono stati fatti sbarcare mentre gli altri proseguiranno per Civitavecchia e Palermo. Solo alcuni dei positivi erano sintomatici, nessuno di loro ha necessitato il trasporto in ospedale.

Da quanto è emerso, i contagi sarebbero avvenuti a bordo, facendo scattare l’immediato isolamento nelle cabine. Sulla nave erano presenti circa 4mila passeggeri e quasi mille membri dell’equipaggio. Dopo l’arrivo alle 8.30 al porto di Genova, il comandante ha avvertito della presenza del focolaio facendo intervenire la Capitaneria di Porto e la Sanità Marittima. Insieme ai 40 positivi, sono sbarcati circa mille passeggeri facendone salire altri 700. Secondo le nuove procedure, infatti, dopo l’isolamento dei positivi e l’avvenuta sanificazione, la nave potrà ripartire per la sua rotta.

“I casi di positività – ha dichiarato la società armatrice – sono stati rilevati durante i numerosi controlli messi in atto dalla Compagnia, previsti nell’ambito del rigoroso Protocollo di sicurezza e salute di Msc Crociere”.

Gli Italiani positivi sono rincasati attraverso mezzi protetti mentre gli stranieri sono momentaneamente ospitati in una Rsa di Genova, con un’analoga struttura in Piemonte già pronta nel caso in cui i posti non fossero sufficienti.

LISBONA

Una sessantina di positivi, tutti asintomatici o con sintomi lievi, sono stati trovati ieri sulla AIDAnova attraccata a Lisbona; tra loro anche otto membri dell’equipaggio. La nave – di proprietà del gruppo Costa – ha fatto sbarcare i 3mila passeggeri, in gran parte tedeschi, accompagnando i negativi all’aeroporto e i positivi negli hotel della capitale lusitana.

BRASILE

Un altro focolaio è stato riscontrato sulla MSC Preziosa che lunedì ha raggiunto Buzios, in Brasile. La segreteria comunale alla Salute ha confermato almeno 20 casi accertati di Covid-19: tutti i positivi, insieme a una quarantina di passeggeri entrati in contatto con loro, si trovano in isolamento nelle rispettive cabine.

Altri contagi anche sulla Costa Diadema appena giunta a Salvador de Bahia al punto che l’Anvisa (Agenzia nazionale per la vigilanza sanitaria) ha raccomandato la sospensione di tutte le crociere in transito nel Paese.

Dello stesso parere anche lo statunitense Centers for Disease Control and Prevention che ha esortato a evitare qualsiasi viaggio sulle navi da crociera. “Anche i viaggiatori completamente vaccinati – ha dichiarato l’ente – possono essere a rischio di contrarre e diffondere varianti di Covid-19”.

DUBAI

Quattro trentenni originari di Terni si trovano bloccati dal 31 dicembre a Dubai dopo un tampone positivo al Covid. Partiti con una crociera MSC, il 29 hanno effettuato un test per sbarcare in Qatar scoprendo di aver contratto il virus. Il 31 dicembre vengono trasferiti in un’altra nave, la Queen Elizabeth II, per trascorrere un periodo di quarantena in una cabina provvista solamente di un oblò. “Non ci è stato detto quanto avremmo dovuto fermarci e cosa sarebbe successo dopo – hanno denunciato a Il Fatto Quotidiano – ci hanno dato 30 minuti d’aria al giorno, 15 minuti al mattino e 15 al pomeriggio”. In più, una delle due ragazze dovrebbe assumere un farmaco che nessuno le fornisce. Interpellata dai quattro, la Farnesina ha rivelato “che ci sono molti altri connazionali nella stessa situazione”, consigliando al gruppo di rivolgersi all’ambasciata italiana.