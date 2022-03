Firma digitale: grazie alla Camera di commercio, il rilascio è on line

Con la Richiesta online, niente identificazione in presenza: la Camera raggiunge imprese e professionisti con una procedura breve, semplice e interamente virtuale. Un bel risparmio di tempo, no?

In collaborazione con la Camera di commercio di Vicenza

Tempo e denaro sono risorse sempre più preziose, soprattutto per gli operatori economici che devono fronteggiare le sfide inedite determinate dalla pandemia. Ecco perché la Camera di commercio di Vicenza mette a disposizione degli imprenditori il servizio di Richiesta online per il rinnovo o il rilascio della Firma digitale con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Con la Richiesta online, gli imprenditori non hanno più bisogno di recarsi fisicamente in Camera di commercio per la procedura di identificazione in presenza necessaria all’ottenimento della Firma Digitale con CNS. Anzi, è la Camera che li raggiunge ovunque siano – a casa, in ufficio, in viaggio – grazie a una procedura breve, semplice e interamente online.

A chi ha bisogno di rinnovare il proprio certificato di firma, occorreranno soltanto un dispositivo connesso al web e la CNS in scadenza purché ancora valida. In caso di nuovo rilascio, invece, basteranno un pc, tablet o smartphone connesso a internet e dotato di videocamera, un documento d’identità e il codice fiscale.

Con la CNS si accede a un mondo di servizi, tra cui il Cassetto digitale dell’imprenditore impresa.italia.it, la Fatturazione elettronica, i Libri digitali, le Ricerche sul Registro Imprese, il codice LEI (Legal Entity Identifier), l’Albo Pretorio, il Deposito bilanci, le Istanze al Registro Imprese, l’accesso al SUAP/SUE, all’ INPS, all’Agenzia Entrate, all’INAIL, ai Comuni.

Con la Firma digitale, invece, si sottoscrivono gli adempimenti per Registro Imprese e Camera di commercio, richieste di voucher e partecipazioni a bandi pubblici, tutti i documenti previsti dallo Sportello Unico per le Attività Produttive e da quello per l’Edilizia, capitolati e offerte per gare di appalto, contratti e accordi tra privati o imprese e ogni comunicazione formale, interna o esterna, dell’impresa.

Per maggiori informazioni visita il sito della Camera di commercio di Vicenza all’indirizzo vi.camcom.it.