“Sordomuto” a Venezia afferra una sedia per far paura alla cameriera

“Sordomuto” a Venezia afferra una sedia nell’atto di scagliarla addosso ad una cameriera, davanti a due turisti.

E’ successo oggi, 30 settembre 2021, nel primo pomeriggio a Venezia, davanti alle poste di Rialto e la scena è stata ripresa da una telecamera di videosorveglianza. Il centro storico veneziano, dopo l’emergenza da coronavirus, ha rivisto in questi ultimi mesi il ritorno del turismo di massa e, inevitabilmente, la flotta di venditori abusivi e, purtroppo, anche i truffatori.

Può capitare spesso di imbattersi in stranieri che sotto il braccio tengono delle cartelline blu e si appellano alla generosità dei passanti, proponendo loro di donare a presunte associazioni o progetti benefici per non udenti e disabili. In queste cartelline, solitamente, sono riportati dei fogli con tre diverse bandiere ad indicare le diverse lingue e, al momento di chiedere l’offerta, lo straniero mostra anche l’importo delle precedenti “donazioni” sul foglio, che solitamente indicano dai 20 ai 50 euro.

Questa tecnica induce il nuovo donatore a non offrire delle cifre troppo basse, per non essere da meno dei precedenti benefattori. Così, oggi pomeriggio, uno di questi presunti sordomuti di nazionalità straniera si è avvicinato a due turisti di Venezia nella centralissima zona di Rialto nel tentativo di ottenere un obolo.

I due “foresti”, un uomo e una donna, si stavano avvicinando ad un bar, probabilmente con l’intento di sedersi a bere qualcosa. Tutta la scena viene ripresa da una telecamera di videosorveglianza di una vicina attività. Ciò che si vede nel video, è lo straniero con la cartellina che inizialmente mima dei gesti all’altezza della bocca e delle orecchie, mentre la coppia è rivolta in direzione della cameriera del locale. Quest’ultima, intenta a sistemare un tavolino del plateatico, mima un “No” con la testa e probabilmente mette in guardia i due visitatori della laguna sulle truffe dei finti sordomuti.

La reazione dello straniero con la cartellina è pressoché immediata, come si può vedere nella foto: afferra una delle sedie del plateatico e fa il gesto di lanciarla in direzione della cameriera, che istintivamente fa un balzo all’indietro ed alza il menu per difendersi. Fortunatamente l’uomo non è arrivato a tanto, a tirarle dietro la sedia, fermandosi all’ultimo. Probabilmente l’intento era solo quello di spaventare la donna, magari di avvisarla di non intromettersi e farsi gli affari propri. La coppia di turisti assista basita alla scena che viene ripresa dalla telecamera di sorveglianza di un’attività vicina.



Nella zona vi sono anche i “cittadini non distratti” che da settimane denunciano quella che definiscono “un’invasione” di finti sordomuti a Venezia che truffano i passanti. I “non distratti” cercano di mettere in guardia i turisti contro le finte richieste di donazioni e contro i borseggiatori del centro storico, e rivolgono appelli alle istituzioni affinché questi stranieri con le cartelline blu vengano fermati a Piazzale Roma, da dove partirebbero al mattino.

Proprio di questi giorni è l’individuazione e la denuncia di sei persone, uomini e donne, tutti romeni e residenti nel Veneziano che, fingendosi sordomuti, da settimane raccoglievano denaro tra i turisti e i residenti in centro storico a Verona. Fondamentale nell’operazione di individuazione il supporto di un cittadino, che ha segnalato al comando il luogo in cui si trovava parcheggiata l’auto utilizzata dal gruppo per gli spostamenti. A fine agosto sette persone sono state bloccate nel centro di Caorle dalla polizia locale in un’operazione anti truffa: anche loro falsi sordomuti che chiedono denaro per la costruzione di un fantomatico centro di assistenza per persone non udenti, disabili e bambini poveri.