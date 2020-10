Federica Pellegrini e il Covid: “Ho perso olfatto e gusto”

Federica Pellegrini e il Covid: prosegue il diario online della campionessa con gli appunti di ogni giorno sulla sua quarantena da positiva. Le ultime note non sono, però, molto positive. Scrive Federica: “ho perso gusto e olfatto”.

E’ nel mondo dei social che la nuotatrice racconta ai suoi fan tutti i suoi sintomi: “Ho la schiena a pezzi” dice nell’ultimo report.

Il messaggio: “Quarto giorno di quarantena. Stanotte è stata la prima notte che non ho avuto bisogno della tachipirina perché non ho la avuto febbre, però ieri è stata forse la giornata più tosta, perché ho avuto un fortissimo dolore alla testa tutto il giorno”.

Ma non solo mal di testa per Fede: “febbre stabile a 37,4 senza quindi la possibilità





di prendere la tachipirina perché era troppo bassa. Ho perso prima il gusto poi l’olfatto, non sento più gusti e odori ed ero tutta rotta come se avessi un peso sullo sterno incredibile”.

Federica Pellegrini racconta ogni giorno la sua esperienza con il coronavirus su Instagram: “Ora il peso sullo sterno è andato un po’ via – dice – un po’ si è alleviato, oggi, però ho la spina dorsale a pezzi perché sono sempre sdraiata a letto. A stare in piedi mi stanco molto velocemente. Però, dai, se il buongiorno si vede dal mattino… speriamo bene”.

La positività di Federica Pellegrini è stata “rivelata” il 15 ottobre, cioè proprio nei giorni in cui il virus pareva aver ingranato una marcia superiore aumentando esponenzialmente la sua escalation. In quei giorni, in cui il coronavirus ha dilagato, sono stati molti i personaggi celebri colpiti.

Federica Pellegrini e Valentino Rossi sono risultati positivi nello stesso giorno, Zlatan Ibrahimovic





e Cristiano Ronaldo sono stati invece trovati positivi rispettivamente il giorno prima e il giorno dopo.

Sul fatto che la malattia si riconosca subito pare non esserci dubbio: “Ieri durante una sessione di allenamento – aveva scritto la campionessa – sono uscita perché avevo molti dolori e poi a casa mi è venuto mal di gola. Ovviamente non sono più andata in piscina”.

Il pluricampione Rossi invece sui social si era detto: “triste ed arrabbiato”, perché “ho fatto del mio meglio per rispettare il protocollo”.

Valentino aveva raccontato ai suoi fan: “Purtroppo





questa mattina mi sono svegliato e non mi sentivo bene. Mi sentivo particolare debole e avevo una leggera febbre, quindi ho chiamato subito il medico che mi ha fatto due test. Il risultato del ‘test rapido PCR’ è stato negativo, proprio come il test che avevo già fatto martedì. Ma il secondo, di cui mi è stato inviato il risultato alle 16 di questo pomeriggio, è stato purtroppo positivo.

Poche ore dopo la lista dei campioni contagiati ha visto aggiungersi il nome del tennista Fabio Fognini.