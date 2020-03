Favaro, arrestato componente baby gang: spintoni ai carabinieri davanti al carcere

Nel corso di uno dei numerosi servizi di controllo dai carabinieri del Comando Stazione di Favaro Veneto è stato tratto in arresto il giovane A.A.V. nato a Cuba nel 2000, ma cittadino italiano già censito per reati precedenti.

Oggi ventenne, il giovane era colpito da ordine di carcerazione del Tribunale di Venezia per una serie di furti aggravati ed in concorso commessi a Mestre nell’anno 2018.

Il giovane faceva parte infatti del sodalizio denominato “baby gang” diventato tristemente noto alle cronache locali di poco tempo fa per episodi di microcriminalità in centro storico di Venezia ed a Mestre.

Il giudice, nella sentenza di condanna, ha quantificato la pena da scontare in carcere in oltre quattro anni e mezzo oltre ad una multa di un paio di migliaia di Euro.

Il ragazzo, una volta individuato, è stato dichiarato in arresto secondo procedure e tenuto in custodia temporanea fino alla traduzione in carcere a Venezia.

Qui, una volta in vista delle note porte del carcere che letteralmente si aprivano per lui, evidentemente in un estremo e disperato tentativo di sottrarsi ancora una volta alla Legge, ha opposto viva resistenza ai Carabinieri che stavano per consegnarlo agli agenti della Polizia Penitenziaria.

Il giovane prendeva così a spintoni e a strattoni i militari nel vano tentativo estremo di una fuga. Tentativi resi vani dai militari che infine lo hanno ristretto presso il carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente, di fronte alla quale da oggi dovrà rispondere anche dell’accusa di Resistenza a Pubblico Ufficiale.

I carabinieri confermano che servizi di intensificazione del controllo del territorio saranno in essere per tutta la settimana, a contrasto dei reati predatori e delle manifestazioni di illegalità più sentite.