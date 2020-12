False attestazioni per non pagare il ticket: nei guai in 73

False attestazioni per non pagare il ticket della sanità: la Guardia di Finanza indaga e scopre tutto. Sono 73 i percettori irregolari

I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Trieste, nell’ambito di controlli sulla regolarità delle richieste di esenzione in materia di ticket sanitario nella provincia di Trieste, hanno così scoperto i 73 casi irregolari e circa 750 episodi di omesso pagamento del ticket sanitario.

Il danno è quantificato per oltre 35 mila euro di mancati introiti per le casse della sanità regionale.

I finanzieri hanno, a questo punto, irrogato altrettante sanzioni amministrative rilevando il reato di indebita

percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Le indagini, concluse nei giorni scorsi, sono cominciate poco più di due mesi fa e si sono concentrate, per il momento, sull’annualità 2017.

I finanzieri hanno controllato migliaia di posizioni sulla scorta di elenchi forniti dall’Azienda Sanitaria Giuliano-Isontina, accertando le irregolarità di tanti cittadini – italiani e stranieri – che hanno usufruito dell’esenzione del ticket sanitario, attraverso autocertificazioni non veritiere relative al reddito del proprio nucleo familiare, tali da consentire accesso all’esenzione dal pagamento del ticket per prestazioni farmaceutiche e medico specialistiche.

In alcuni casi è stato accertato che le situazioni reddituali erano addirittura floride.

