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Borse europee incerte in vista della decisione della Bce; petrolio oltre i 102$ e gas in forte rialzo

Borse europee incerte in attesa della Bce: Milano +0,24%, Parigi +0,12%, Londra -0,34%, Francoforte -0,27%. Petrolio sopra 102$, gas ad Amsterdam 81 €/MWh (+12%).

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Le principali piazze europee registrano scambi contrastati mentre gli operatori aspettano la decisione della Banca centrale europea sui tassi d’interesse. Milano e Parigi viaggiano in lieve rialzo, Londra e Francoforte mostrano invece segni di debolezza.

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A Piazza Affari l’indice segna un progresso contenuto dello 0,24%, Parigi avanza dello 0,12%. Londra cede lo 0,34% e Francoforte lo 0,27%.

Il mercato delle materie prime contribuisce alla cautela: il prezzo del petrolio continua a salire dopo aver superato ieri la soglia dei 100 dollari al barile e oggi sfiora i 102,5 dollari, con un rialzo settimanale del 7%. Anche il gas naturale registra un’impennata: ad Amsterdam il prezzo segna un aumento del 12% rispetto a giovedì scorso e raggiunge gli 81 euro per MWh.

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Sotto i riflettori a Milano resta il comparto bancario e il risiko tra istituti. L’assemblea degli azionisti di Intesa Sanpaolo ha approvato a larga maggioranza l’aumento di capitale necessario per l’Opas su Mps: ha partecipato al voto il 64% del capitale e il via libera è arrivato dal 97% del capitale presente.

L’istituto senese ha intanto depositato in Consob i documenti relativi alle due offerte pubbliche di scambio che ha lanciato su Banco Bpm e su Banca Generali. Entrambi i titoli segnano un rialzo, rispettivamente dello 0,4% e dello 0,5%.

( aggiornato il
Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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