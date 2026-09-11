Tragico scontro sulla statale 682: padre e due figlie perdono la vita, madre ricoverata in gravi condizioni

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Una famiglia è stata travolta da una tragedia la mattina del 10 settembre 2026 in un grave incidente sulla statale 682 “Jonio-Tirreno”. Poco prima delle 8, all’altezza del chilometro 3+200, tra gli svincoli di Melicucco e Rosarno, un’autovettura è entrata in collisione con un tir.

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Nello scontro hanno perso la vita un uomo di 53 anni e le sue due figlie, di 8 e 14 anni. La madre delle bambine, che viaggiava con loro, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in ospedale a Polistena.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del servizio sanitario d’emergenza 118, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le squadre dell’Anas. Le attività hanno riguardato i soccorsi, i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro e il ripristino della percorribilità del manto stradale.

La statale è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di intervento e accertamento da parte delle autorità.