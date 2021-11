“E per i Musei Civici è ancora tutto fermo”. Di Monica sambo

Ieri abbiamo affrontato in commissione le interrogazioni che avevamo depositato in merito ai musei civici di Venezia.

La risposta data dall’assessore è lontanissima da qualunque visione di futuro per la fondazione e per la città.

Infatti dopo oltre un anno i Musei di Venezia sono solo parzialmente aperti con giornate e orari ridotti, pensiamo che musei centrali come Ca’ Pesaro sono aperti solo dal giovedì alla domenica.

In questo modo è stata danneggiata la città ma anche i suoi residenti, data la mancanza di visione e di volontà di garantire un servizio pubblico essenziale.

Come è possibile che in una città come Venezia ci siano ancora musei chiusi o con orari ridotti? Questa gestione è assolutamente inspiegabile anche a fronte dei risultati di bilancio

Durante la Commissione infatti è stato chiarito che in questi anni (anche di pandemia) gli utili della Fondazione sono stati messi a riserva e ad oggi ammontano a 5 milioni e mezzo, e che seppur in difficoltà l’anno scorso la fondazione ha chiuso in attivo.

Per l’assessore e la Giunta però l’unica cosa importante è salvaguardare l’utile, anche se questo entra in netto contrasto con l’impiego di oltre mezzo milione di euro per la mostra per i 1600 anni per venezia a Palazzo Ducale, a riprova che il problema non sono le risorse ma la volontà di utilizzo e di prospettiva.

E’ vergognoso che ad oggi non tutti i lavoratori dei musei civici siano tornati al lavoro, soprattutto per quanto riguarda le attività scientifiche di programmazione e di catalogazione.

Come può essere ancora giustificabile l’utilizzo della cassa integrazione, probabilmente anche per il 2022 come dichiarato in commissione ?

E’ bene inoltre ricordare che il governo ha stanziato più di 8 milioni di euro solo per i musei civici di Venezia, contribuendo a garantire la tenuta economica della fondazione, che ricordiamo ha avuto un bilancio in attivo nel 2020, il governo ha inoltre riconosciuto ulteriori 4 milioni di euro nel 2021 (che potrebbero aumentare).

Anche di fronte a queste ingenti risorse il Comune non ha adottato alcun piano per ripensare anche ad una offerta culturale diversa aperta alla città e ai suoi residenti, con orari e attività diversificate, oltre che un investimento su un turismo più consapevole.

Il Comune è rimasto alla finestra, senza fare alcun investimento sulla cultura, anzi chiudendo tutte le attività della Fondazione, ma soprattutto senza voler affrontare quelle che potevano essere nuove e lungimiranti politiche per questa città

Monica Sambo