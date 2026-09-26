New York, pena da 25 anni all’ergastolo per l’uccisore del dottorando italiano Davide Giri

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Il procuratore distrettuale di Manhattan, Alvin Bragg, ha reso noto la condanna inflitta a Vincent Pinkney per l’omicidio del dottorando italiano Davide Giri. La pena disposta dal tribunale va da un minimo di 25 anni fino all’ergastolo in un carcere statale.

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La decisione segna la conclusione del procedimento che si è svolto davanti alla Corte Suprema dello Stato di New York. Lo scorso anno Pinkney aveva scelto di dichiararsi colpevole dei reati contestati.

La vicenda risale alla notte del primo dicembre 2021. Davide Giri, dottorando della Columbia University, stava rientrando a casa dopo una partita di calcio quando fu aggredito nei pressi di Morningside Park, a poca distanza dal campus. L’uomo fu raggiunto da una coltellata al petto e morì pochi minuti dopo.

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Durante la stessa serie di aggressioni Pinkney ferì anche un secondo passante, un turista ucraino, che sopravvisse all’attacco. Dopo aver tentato di aggredire un uomo che passeggiava con il cane, l’autore fu fermato dalle forze dell’ordine.