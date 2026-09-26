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Mattina 24 + Meteo in diretta: il palinsesto del 25 settembre 2026 su RaiNews24

RaiNews24, 25/09/2026: Mattina 24 + Meteo in diretta, condotto da Adele Grossi. In onda lun-ven 05:50-08:00; rassegne stampa Roberto Vicaretti e Paolo Cappelli.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 25 settembre 2026 RaiNews24 ha trasmesso la puntata di Mattina 24 + Meteo in diretta, la rubrica mattutina del network. Il programma è in onda dal lunedì al venerdì, dalle 05:50 alle 08:00.

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La trasmissione è curata dalla redazione con coordinamento programmi RaiNews24. Alla conduzione è Adele Grossi. La rassegna stampa nazionale è affidata a Roberto Vicaretti, mentre la rassegna stampa internazionale è seguita da Paolo Cappelli.

Mattina 24 affronta temi di attualità che spaziano dall’ambiente alle arti e spettacolo, dalla cronaca all’economia e finanza, dalla politica alla salute. In scaletta anche scienza e tecnologia, società, sport, stili di vita e tempo libero, viaggi e turismo.

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La pagina del programma è inserita nell’offerta informativa del sito RaiNews24, che comprende sezioni regionali Tgr e i principali contenuti giornalistici della testata.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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