Ginestri Festival a Rocca San Casciano: due giorni di musica, sport e showcooking per i 30 anni dell’azienda

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Il Ginestri Festival occuperà il primo fine settimana di ottobre a Rocca San Casciano, con due giornate gratuite dedicate a sport, cucina e spettacolo per celebrare i trent’anni di Ginestri Prima Casa.

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Scopri come fare

L’appuntamento è sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 nell’area attorno agli showroom dell’azienda. L’evento è pensato per coinvolgere pubblici diversi proponendo attività sportive, showcooking, intrattenimento musicale e spettacoli dal vivo.

Sabato la manifestazione si apre con una corsa sulle colline rocchigiane organizzata dal Crinali Running Club. Nelle aree espositive sono previsti due showcooking incentrati sulle tecnologie per la cucina e la casa. Dalle 18 l’area Festival ospiterà una rap battle tra giovani talenti, seguita dal DJ set di Industree Music Club fino a mezzanotte.

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Domenica il programma riparte con una pedalata fuoristrada promossa dal gruppo Anomali della Polisportiva De Amicis di Forlì. Gli showcooking torneranno per chi non avesse partecipato il giorno precedente; nel pomeriggio sono annunciati la selezione di vinili di DJ Godgee, la stand up comedy di Tommaso Adami e, a chiusura, il concerto degli España Circo Este.

Per tutto il weekend saranno attivi food truck; ai partecipanti saranno distribuiti gadget gratuiti e saranno proposte iniziative promozionali legate all’anniversario.

Il festival chiude il calendario delle celebrazioni per i 30 anni di Ginestri Prima Casa. L’azienda ripercorre un anniversario che ha origine nel 1996, quando l’apertura a Campomaggio fu accompagnata da una mongolfiera che richiamò visitatori da tutta la Romagna. La scelta di tornare nello stesso luogo sottolinea il legame costruito con famiglie, collaboratori e comunità locali.

Ginestri Prima Casa mantiene la proprietà familiare e una forte presenza sul territorio, proponendo un’offerta rivolta soprattutto a chi deve arredare la prima abitazione, con attenzione al rapporto qualità-prezzo e ai servizi locali.

L’ingresso al Ginestri Festival è libero. Per dettagli sul programma e sugli orari è possibile consultare il sito ufficiale dell’iniziativa.