Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp! Clicca qui e iscriviti subito Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!

Kirill Dmitriev, inviato di Vladimir Putin, ha aperto un canale di dialogo con l’AfD, proponendo una collaborazione sul tema delle infrastrutture energetiche. In una dichiarazione riportata dai media, Dmitriev ha affermato: “Insieme riapriremo Nord Stream”.

I nostri articoli saranno sempre gratuiti se abbiamo il vostro sostegno.



Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.



CF: 94073040274

Scopri come fare

Secondo quanto reso noto, le simpatie tra gli estremisti e l’inviato di Putin si sono manifestate in modo chiaro. Nel contesto di questo avvicinamento è stato inoltre annunciato un incontro a Mosca previsto per il prossimo anno.

La notizia è stata pubblicata il 27 settembre 2026.