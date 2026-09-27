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Dmitriev avvicina l’AfD: promessa di riaprire Nord Stream e incontro a Mosca

Kirill Dmitriev, inviato di Putin, ha teso la mano all’AfD: “Insieme riapriremo Nord Stream”. È previsto un incontro a Mosca l’anno prossimo.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Kirill Dmitriev, inviato di Vladimir Putin, ha aperto un canale di dialogo con l’AfD, proponendo una collaborazione sul tema delle infrastrutture energetiche. In una dichiarazione riportata dai media, Dmitriev ha affermato: “Insieme riapriremo Nord Stream”.

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Secondo quanto reso noto, le simpatie tra gli estremisti e l’inviato di Putin si sono manifestate in modo chiaro. Nel contesto di questo avvicinamento è stato inoltre annunciato un incontro a Mosca previsto per il prossimo anno.

La notizia è stata pubblicata il 27 settembre 2026.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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