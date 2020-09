Temi della disabilità dimenticati durante campagne elettorali. Lettere

(Riceviamo e pubblichiamo)

Si parla sempre troppo poco di disabilità, anche durante la campagna elettorale.

Eppure spunti ve ne sarebbero a iosa… A partire dalla lettera riportata di seguito, alla quale potrebbe seguire la gestione del CEOD S. Alvise che, a dispetto del nome, si trova a S. Pietro di Castello; capirne la causa sarebbe illuminante! Rampe alle Zattere SI: e perchè alle Fondamente Nove NO? Siamo sicuri che in tutti i mezzi pubblici la pedana per salita/discesa disabili sia funzionante? Dopo la rimozione dell’ovovia sul Ponte della Costituzione, è segnalato opportunamente nei pontili Actv la possibilità dell’utilizzo gratuito per disabili del vaporetto nel tratto Piazzale Roma-Ferrovia e ritorno?

Alcuni spunti da approfondire, magari nella settimana europea della mobilità sostenibile prevista, guarda un po’, dal 16 al 22 di questo mese.

Al parcheggio di S. Marta, nei pressi dell’approdo Actv, vengono destinati alcuni stalli di sosta per agevolare il trasporto di persone con difficoltà motorie o non autosufficienti che necessitano di un’assistenza continua per recarsi nei luoghi di cura.

Si apprende dagli uffici della Municipalità che a fine 2019 sarebbe scaduto e non ancora rinnovato il “Bando triennale per la concessione dei permessi” che si deve supporre corrispondano alla ”apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario” che il sindaco del comune di residenza deve rilasciare ai sensi della normativa nazionale ed europea vigente la quale, tra l’altro, prescrive che: «L’autorizzazione sia resa nota mediante l’apposito contrassegno invalidi denominato “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998». Per quanti sono già in possesso del contrassegno l’amministrazione veneziana avrebbe previsto una proroga, ma i sopravvenienti nuovi disabili o anziani disfunzionali quanto tempo dovranno ancora attendere il legittimo riconoscimento di un loro diritto? In un clima di animata propaganda elettorale, pare sfugga questa situazione: una maggior attenzione nei confronti dei concittadini meno fortunati sarebbe certamente gradita.

L’ufficio di riferimento è quello degli Affari Istituzionali, decentramento Centro Storico e Isole, che risponde all’Assessore Paola Mar. C’è voglia di tendere una mano?

Associazione Garanzia Civica