Dipendente Ulss colpito da un pugno in faccia, è successo all’Ulss 4 Veneto orientale.

Il dipendente era un incaricato ai controlli dei Green pass, temperature e igienizzazione, ovverosia quelle verifiche che abbiamo imparato a conoscere in quanto ormai di routine prima di accedere negli ospedali.

Ad un certo punto ha scorto un uomo entrare da una porta di servizio.

Il verificatore lo ha richiamato ma c’è stato poco tempo per le spiegazioni perché ne è nata subito una lite furibonda.

Da una parte chi fatica a sottostare a regole e prescrizioni, dall’altra chi deve far applicare le norme in modo scrupoloso.

Prima parole grosse, poi urla, poi ancora spinte, e infine un pugno dritto per dritto che ha colpito in piena faccia il sorvegliante.

A questo punto il dipendente dell’Ulss 4 è stato soccorso e accompagnato al pronto soccorso mentre sono stati chiamati i carabinieri.

L’aggressore, intanto, si è allontanato, ma tutta la scena è stata registrata dalle telecamere e ora i filmati saranno a disposizione per indagini su querela.

L’incidente avviene proprio in questi giorni in cui diverse categorie di settore lamentano lo stato di bellicosità che troppo spesso si verifica contro i dipendenti delle aziende sanitarie durante lo svolgimento del proprio lavoro. Situazione purtroppo ulteriormente acuita con il Covid.