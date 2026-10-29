Ragusa, collocata in comunità una minorenne indagata per propaganda e contatti con l’Isis

RAGUSA, 29 ottobre 2026 — La Polizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione a un’ordinanza del Tribunale per i Minorenni di Catania che dispone il collocamento in comunità di una ragazzina albanese residente nella provincia ragusana.

La minorenne è indagata per i reati di auto-addestramento e di apologia con finalità di terrorismo, anche internazionale. Secondo le accuse, pubblicava sui social contenuti di matrice jihadista.

Tra i materiali indicati dagli inquirenti ci sono video di propaganda che ritraggono esecuzioni sommarie di prigionieri, materiale apologetico del Daesh, e manualistica relativa all’auto addestramento e alla fabbricazione di esplosivi artigianali.

Le indagini hanno inoltre evidenziato contatti della ragazza con sedicenti membri dello Stato Islamico e con altre persone che su Internet promuovevano azioni terroristiche.

L’operazione è stata eseguita dalla Polizia di Stato di Ragusa su mandato del Tribunale per i Minorenni di Catania.