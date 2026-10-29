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Obama ad Atlanta per sostenere Ossoff: un endorsement che guarda alla Casa Bianca

Obama è volato ad Atlanta per sostenere il giovane senatore Ossoff, in una tappa definita come passaggio di testimone verso la Casa Bianca.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’ex presidente Barack Obama è volato ieri ad Atlanta, la città legata a Martin Luther King, per partecipare a un comizio in sostegno del senatore Jon Ossoff, impegnato nella corsa per la rielezione.

L’evento ha avuto i toni di una manifestazione di fiducia e supporto pubblico da parte di Obama verso il giovane parlamentare. Il comizio è stato interpretato come un possibile passaggio di testimone politico, con la benedizione dell’ex presidente vista come un elemento di peso in prospettiva nazionale.

La presenza di Obama ad Atlanta è stata la tappa più recente della campagna di Ossoff, che punta alla riconferma del proprio seggio. L’incontro ha richiamato l’attenzione per il simbolismo e per il potenziale impatto che un endorsement di questa caratura può avere nel contesto più ampio della politica nazionale.

Dal nostro inviato Paolo Mastrolilli
29 ottobre 2026

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Elena Gravin
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Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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