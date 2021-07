Alloggi pubblici, ‘Tutta la Città Insieme!’: “Vogliamo dati pubblici e aggiornati”

Con lo sblocco progressivo degli sfratti, che avverrà tra fine settembre e fine dicembre di quest’anno, il problema casa diventerà pesante per molti cittadini.

In una simile situazione, non si hanno dati chiari su quanti alloggi pubblici sono disponibili e quante persone avrebbero bisogno di un’assegnazione.

“Periodicamente – spiega il consigliere Giovanni Andrea Martini – escono comunicati della Giunta con i numeri, accompagnando l’annuncio di nuovi stanziamenti per le manutenzioni, ma di fatto non c’è un quadro di riferimento. Non c’è da nessuna parte una semplice tabella, periodicamente aggiornata, che riassuma la situazione, dando una corretta informazione ai cittadini. Quanti alloggi sono assegnati? Quanti mancano da assegnare? Quanti in manutenzione? Quanto investe il Comune e, di conseguenza, che tempistiche ci sono?”

Fino al 2014 un simile rendiconto esisteva ed era contenuto, annualmente nelle pubblicazioni dell’Osservatorio Casa.

“La prima Giunta Brugnaro ha però soppresso tutto – aggiunge Martini – e ora reperire dati è possibile solo seguendo la comunicazione istituzionale”.

“Per questo ‘Tutta la Città Insieme’ ha presentato una Mozione consiliare che impegni sindaco e Giunta a creare un box ben visibile sul sito del Comune di Venezia, in cui vengano pubblicate e costantemente aggiornate le informazioni relative agli alloggi pubblici e che venga ripresa la pubblicazione dei Rapporti dell’Osservatorio Casa. Non è che così che si risolve il problema degli sfratti, è chiaro, ma almeno vengono dati al cittadino strumenti per comprendere la situazione e agire di conseguenza”.

Giovanni Andrea Martini

Consigliere comunale

Vicepresidente della VI Commissione

Gruppo consiliare “Tutta la Città Insieme!”

Comune di Venezia

