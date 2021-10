Assolta in Appello l’infermiera definita “killer”

la notizia continua dopo l'inserzione pubblicitaria

Daniela Poggiali può contare ora su una doppia assoluzione.

L’ex infermiera imputata per l’omicidio di pazienti morti in corsia all’ospedale di Lugo, in provincia di Ravenna, è stata immediatamente scarcerata.

La Corte d’Assise di Appello di Bologna l’ha assolta perché il fatto non sussiste in un appello ter .

Il procedimento riguardava la morte di Rosa Calderoni, 78enne deceduta l’8 aprile del 2014 e quella del 94enne Massimo Montanari deceduto il 12 marzo del 2014.

Nel primo caso si partiva da un ergastolo, nel secondo da una condanna a 30 anni.

Ora invece l’ex infermiera è una donna libera: “Sono felice, non poteva che andare così” ha dichiarato.

La procura generale di Bologna aveva invece chiesto la conferma dell’ergastolo per la quarantanovenne mentre in primo grado la donna era stata condannata a 30 anni.

Ora l’assoluzione perché “il fatto non sussiste” anche se per mettere la parola “fine” bisognerà capire se vi sarà un nuovo passaggio in Cassazione o se le sentenze saranno definitive.

Restano tra le carte procedurali le terribili foto dell’imputata che faceva il gesto del “pollice su” sorridendo accanto ad una persona anziana appena spirata.

Macabri selfie che hanno fatto il giro del web e dei giornali che la gente aveva interpretato come “trofei”.

Foto per cui l’infermiera si era scusata addossandone la responsabilità alla collega giustificandole per il fatto che avrebbero dovuto restare private.

Daniela Poggiali, in ogni caso, è giuridicamente non colpevole di quei decessi.

A questo punto l’indagine che ha rivelato come durante i turni dell’infermiera i decessi aumentavano di «tre-cinque volte rispetto alla media nel servizio di altri infermieri» va ritenuta banale coincidenza.

La Corte ha accolto le tesi degli avvocati difensori Lorenzo Valgimigli e Gaetano Insolera esprimendosi per l’assoluzione.

