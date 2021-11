Incidente ieri sera a Brondolo: a perdere la vita un giovane di 30 anni

Daniel Tiozzo, 30 anni, è la vittima dell’incidente mortale avvenuto ieri in località Brondolo.

Il giovane, secondo la prima ricostruzione, ha perso improvvisamente il controllo dell’auto andandosi a schiantare contro altre auto nel parcheggio del tennis club.

I vigili del fuoco sono arrivati subito da Chioggia ed estratto il giovane dalla Fiat Panda ma il medico del Suem non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

L’incidente poco prima delle 20 di ieri sera, giovedì. Sul fatto indagano i carabinieri.

Daniel Tiozzo era alla guida del suo veicolo quando, per cause ancora in via di accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo contro altre due macchine ferme.

Purtroppo l’urto è stato molto violento. L’auto è andata completamente distrutta.

La dinamica potrebbe far pensare anche ad un malore improvviso dato che fino a quel momento la marcia era progredita senza alcun problema.

In un’altra ipotesi, invece, si potrebbe pensare ad un guasto meccanico che fa perdere il controllo.

