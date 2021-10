Incidente poco fa sul Passante tra auto e Tir. Due feriti gravi

Un incidente tra un’auto e un mezzo pesante è avvenuto intorno alle 6.40 di sabato 2 ottobre al chilometro 406 dell’autostrada A4-Passante di Mestre.

L’incidente sulle corsie in direzione Trieste.

Ferite in modo grave due persone che viaggiavano a bordo dell’auto.

Il sinistro si è verificato, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, poco dopo lo svincolo per Venezia Est, tra i territori di Mogliano Veneto e Quarto d’Altino.

Sul posto, oltre alla Polstrada, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Suem-118, il Soccorso meccanico e il personale di Concessioni Autostradali Venete, coordinato dal Centro Operativo di Mestre.

L’incidente non ha causato incolonnamenti.