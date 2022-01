Da lunedì niente mezzi senza Super green pass: la rabbia dei residenti delle isole

Cattive nuove per gli abitanti nelle isole della laguna sprovvisti di Super green pass: da lunedì non potranno salire sui mezzi di trasporto.

Vivere in un’isola e non poter salire sui mezzi di trasporto per recarsi al lavoro, andare a scuola, o semplicemente spostarsi per qualsiasi motivo, dal 10 Gennaio diventa un’amara realtà. Da quella data, per legge, i cinquemila abitanti del Lido, Giudecca, Murano, Burano, Sant’Erasmo e Pellestrina privi della certificazione Super Green pass, resteranno bloccati nelle loro isole di residenza.

Il provvedimento restrittivo imposto dal Governo per limitare i contagi inflitti dalle nuove varianti della pandemia, sta scatenando una comprensibile protesta da parte di chi, vivendo in un’isola della laguna, altro non ha che i mezzi pubblici per potersi spostare, lavorare, vivere. L’Usl 3 ha stimato in cinquemila cittadini gli appartenenti alla categoria dei non vaccinati, ma sarebbe scorretto e riduttivo non distinguere le differenti situazioni. C’è chi ha scelto di non vaccinarsi, chi è ancora incerto, chi non è andato oltre la prima inoculazione, chi non ha completato il ciclo e nel complesso rappresentano quel 15% della popolazione veneziana che ha rifiutato la somministrazione vaccinale. C’è chi, per motivi di salute non si è sottoposto all’inoculazione e queste persone potranno salire sui mezzi di trasporto, esibendo una certificazione. Potranno salire, senza green pass, i bambini fino a 12 anni.

La questione si fa delicatissima, tanto da investire l’associazione “Cmp, a Difesa del cittadino”, che ieri, durante una manifestazione di protesta alla Zattere, ha chiesto al prefetto Vittorio Zappalorto di assumersi il compito di affrontare e superare il problema, magari avanzando la necessità di una deroga al provvedimento governativo. L’urgenza è data, in effetti, dal carattere di emergenza scaturito dall’inasprimento delle regole supportate altresì da Avm e Actv che intende farle rispettare, applicando la legge.

Fino a oggi si poteva salire sui mezzi con la certificazione verde di base, dopo la verifica di un tampone negativo rinnovabile ogni 48 ore. E questa mediazione ha permesso a tutti, indipendentemente dalle scelte personali di potersi spostare, salire in un vaporetto, un motoscafo, a tutto titolo.

Riprendiamo il tema della delicatezza della situazione. Se si vuole persuadere qualcuno a vaccinarsi, c’è da chiedersi se quello di lasciare a terra la gente che deve andare a lavorare, sia un buon argomento e se nuove tensioni siano auspicabili. Non è una questione di lana caprina quella di privare dei mezzi di trasporto chi, perché non vaccinato, non può uscire dall’isola e magari perde anche il posto di lavoro. Come non lo è la ricaduta sulle famiglie, che pur abituate ai disagi del loro essere isolani, si troverebbero a vivere nuove difficoltà causate dalla mancanza dei collegamenti con Venezia.

Al momento la deroga sembra l’unico modo per allentare le tensioni. Già si sentono nell’aria i commenti dei veneziani. C’è chi dirà che basterebbe che tutti si vaccinassero e non ci sarebbero problemi. Chi dirà che non si vaccinerà mai, chi dirà che ha paura del vaccino, chi dirà che ognuno deve essere libero e tanto ancora. Il tutto dovrebbe essere indagato, valutato, confrontato e affrontato con la dovuta cura. Non è più tempo di scontri, di condanne. Ora è tempo di raccolta di quel che ci hanno consegnato questi due anni di dolore, di incomprensioni, di separatezza.

Se è pur vero che l’aumento dei dati sul contagio ha in qualche modo costretto a ulteriori restrizioni, quella di non consentire gli spostamenti a chi vive nelle isole, confinandolo, appare inutilmente punitiva.

Si potrebbero rinforzare i punti di attuazione dei tamponi proprio nelle isole, in modo di garantire gli elementi di precauzione e la mobilità a tutti, perché è indispensabile rafforzare il clima di fiducia tra cittadini, molto incrinato dalle differenti posizioni in tema vaccinale.