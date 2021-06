La Cripta della Basilica di San Marco.

Essa occupa la parte sottostante del Presbiterio.

E’ un locale molto basso e ricco di colonne con preziosi capitelli bizantini.

E’ rimasta chiusa per 200 anni.

Pensate quante generazioni non hanno potuto vederla.

L’ambiente è stato restaurato e portato alla primitiva nobiltà artistica.

Visitarla dà un’emozione che non si può dimenticare.