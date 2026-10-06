Wannenes: all’asta la biblioteca di Marco Minghetti e un manoscritto rinascimentale di Leopardi

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Due pezzi di punta aprono l’appuntamento con i libri e i manoscritti che Wannenes offrirà in vendita il 15 ottobre: la biblioteca personale di Marco Minghetti e un manoscritto militare rinascimentale di Giovan Giacomo Leonardi.

L’asta web-live comprende complessivamente 167 lotti che coprono cinque secoli di storia editoriale, grafica e documentaria.



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Scopri come fare

Il nucleo Minghetti è presentato come un’importante selezione della biblioteca dell’ex presidente del Consiglio. Si tratta di oltre 230 titoli distribuiti in circa 300 volumi, affiancati da opuscoli, discorsi parlamentari, materiali commemorativi e pezzi iconografici. Per questo lotto la casa d’aste indica una stima compresa tra 40.000 e 60.000 euro.



Al centro dell’offerta storica spicca un manoscritto databile tra il 1540 e il 1552: Delle battaglie de nostri tempi di Giovan Giacomo Leonardi. L’opera, rimasta inedita, contiene 39 regole di battaglia, 91 tesi militari e nove disegni che rappresentano schieramenti. Leonardi, figura di diplomatico, uomo d’armi e teorico militare al servizio dei Della Rovere, avrebbe scritto questo compendio durante la maturità del proprio lavoro sul progetto noto come Principe cavaliero; nel 1561 ottenne un privilegio di stampa che però non fu mai sfruttato. La stima per il manoscritto è fissata tra 60.000 e 100.000 euro.



La selezione si apre sul Mediterraneo con una sezione dedicata a Malta e Sicilia (lotti 1–30). Tra gli oggetti in evidenza un atlante portolano messinese del secondo Cinquecento, su tre carte in pergamena, valutato 5.000–8.000 euro (lotto 15). Nella stessa tranche figurano studi naturalistici come la flora maltese di Paolo Boccone (lotto 14, fino a 1.500 euro) e sei lettere del 1764 indirizzate al cavaliere Francesco Antonio Mansi (lotto 19, fino a 1.200 euro).



L’area degli incunaboli e dei libri del XVI secolo (lotti 31–61) propone edizioni antiche di testi filosofici e storici. Tra gli esemplari segnati in catalogo sono due incunaboli della Metafisica di Aristotele (lotto 32, stima fino a 6.000 euro), la vasta edizione giuntina delle opere aristoteliche (lotto 33, fino a 5.000 euro) e un esemplare incunabolo delle Facta et dicta memorabilia di Valerio Massimo (lotto 61, fino a 6.000 euro).



Nella sezione Medicina e scienza (lotti 62–72) emerge la prima edizione del De humani corporis fabrica di Andrea Vesalio, stampata a Basilea nel 1543. Catalogata come copia da studio con cinque carte mancanti e difetti segnalati nella scheda, questa voce è stimata tra 15.000 e 25.000 euro (lotto 62). Accanto vi sono opere illustrate dell’Ottocento, come una flora medico-farmaceutica con 600 tavole colorate a mano (lotto 70, fino a 1.500 euro), e testi del medico-alchimista Leonardo Fioravanti (lotto 63, fino a 800 euro).



La parte dedicata ai libri del Sette- e Ottocento (lotti 73–100) comprende legature aristocratiche, tra cui volumi con le armi della famiglia Colbert (lotto 87, fino a 2.500 euro), e una raccolta di testi che ripercorrono la formazione del pensiero economico italiano con autori come Genovesi, Beccaria e Filangieri (lotto 76, fino a 1.400 euro). Un esempio di riuso aristocratico è una legatura con le armi reali di Francia proveniente da Choisy-le-Roi, riadattata nell’Ottocento per contenere un album di incisioni (lotto 89, fino a 600 euro).



La voce Musei e collezioni nei secoli XVIII–XIX (lotti 101–106) offre opere illustrate su raccolte e architetture: dallo Museum Florentinum con 741 incisioni delle raccolte medicee (lotto 105, fino a 6.000 euro) a volumi sulle antichità vaticane e sulle tavole della Biblioteca Medicea Laurenziana attribuite a Michelangelo (lotti 103 e 102, stime fino a 5.000 e 1.500 euro).



Tra le miniature indiane e persiane (lotti 107–114) figurano ritratti di dignitari e imperatori: un soggetto moghul identificato come ‘Azim Khan (lotto 110, stima 8.000–12.000 euro), un falconiere a cavallo (lotto 112, 8.000–12.000 euro) e il ritratto di Jahangir con il globo (lotto 109, fino a 10.000 euro).



La sezione Grafica antica (lotti 115–134) comprende ritratti e paesaggi. Tra gli esempi, i Divers Portraits di Giovanni David (lotto 120, fino a 5.000 euro), 26 incisioni di Marco Ricci (lotto 131, fino a 5.000 euro) e L’Aquila di Vincenzo Buzzi (lotto 129, fino a 1.500 euro), un’immagine composta a mano con le parole della Clemenza di Tito di Metastasio tracciate nel 1824.



Autografi e documenti (lotti 135–154) raccolgono testimonianze personali: una dedica fotografica di Giuseppe Verdi del 1891 (lotto 147, stima 1.000–1.500 euro), un biglietto di ringraziamento di Alessandro Manzoni (lotto 140, fino a 1.200 euro) e un nucleo di 24 fotografie all’albumina delle sculture di Giovanni Maria Benzoni (lotto 138, fino a 1.200 euro).



A chiudere il catalogo, Arte del Novecento (lotti 155–167) con opere di George Grosz, tra cui Ecce Homo (lotto 158, stima 1.500–2.500 euro), una serie di acqueforti di Francesco Chiappelli (lotto 157, fino a 1.000 euro) e un Don Chisciotte illustrato da Hermann-Paul corredato da due disegni originali (lotto 156, fino a 800 euro).



L’asta si svolgerà in modalità web-live giovedì 15 ottobre alle ore 15:00 con i lotti 1–167. L’esposizione è prevista solo su appuntamento nelle giornate del 9, 12 e 13 ottobre presso la sede milanese di Wannenes in via Amedei 8.