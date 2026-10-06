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Il Papa scrive al parroco di Gaza: cordoglio per le due vittime greco-ortodosse dell’attacco del 3 ottobre

Papa Leone ha inviato a Padre Gabriele Romanelli un messaggio di cordoglio per la morte di due donne greco-ortodosse nell’attacco del 3 ottobre a Gaza.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il Papa ha inviato un messaggio personale via Whatsapp al parroco di Gaza, Padre Gabriele Romanelli, esprimendo il proprio dolore per la morte di due donne della comunità cristiana locale vittime dell’attacco del 3 ottobre.

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L’attacco, avvenuto il 3 ottobre, ha causato la morte di cinque civili e il ferimento di numerose persone. Tra i deceduti ci sono Maisa e sua figlia Mary, entrambe di origine greco-ortodossa e appartenenti alla comunità cristiana di Gaza.

Nel testo, Papa Leone scrive di pregare per le due donne, per le loro famiglie e per l’intera comunità di Gaza, citando il versetto che inizia con “Fino a quando”. Rivolge poi parole di conforto a Padre Romanelli, sottolineando il suo impegno sul territorio nonostante la guerra.

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Il Pontefice ringrazia il parroco per l’accompagnamento alla parrocchia e “a tante persone che desiderano vivere in pace”, concludendo il messaggio con “Benedizioni, un abbraccio affettuoso”.

Le parole del Papa sono arrivate alla vigilia dell’anniversario del 7 ottobre. Racconta Romanelli che il messaggio gli è pervenuto dopo la messa del mattino: era del Santo Padre e lo ha definito “un bellissimo messaggio”. Per il parroco è stata una consolazione ricevere la vicinanza del Pontefice, che prega per loro e per chi lavora per la pace.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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