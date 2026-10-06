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Qualificazioni U21: Fini entra e firma il quinto gol dell’Italia contro la Polonia

Seydou Fini, attaccante del Frosinone, entra e dopo 10 minuti realizza il quinto gol dell’Italia Under 21 contro la Polonia a Pescara, 5 ottobre 2026.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Seydou Fini ha segnato il quinto gol dell’Italia Under 21 nella partita di qualificazione contro la Polonia disputata a Pescara il 5 ottobre 2026.

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L’attaccante del Frosinone è entrato dalla panchina e, dopo soli dieci minuti sul terreno di gioco, ha trovato la rete che ha portato il totale delle marcature italiane a cinque.

L’incontro rientrava nel calendario delle qualificazioni agli Europei Under 21. La rete di Fini è arrivata a match già in corso e ha contribuito a consolidare il risultato finale per la Nazionale giovanile.

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Fini, dunque, ha sfruttato la sua opportunità da subentrato segnando rapidamente dopo il proprio ingresso in campo.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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