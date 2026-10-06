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Lipani entra, tocca il primo pallone e segna: Italia U21 batte la Polonia 4-0 a Pescara

Nelle qualificazioni Europei U21 a Pescara (05/10/2026) l’Italia travolge la Polonia 4-0: Lipani del Sassuolo entra e segna al primo pallone, assist di Koleosho.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A Pescara, nella gara di qualificazione agli Europei Under 21, l’Italia ha superato la Polonia per 4-0. La partita si è chiusa con un successo netto per la Nazionale di categoria.

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Decisivo l’ingresso di Lipani, attaccante del Sassuolo, che ha segnato a soli tre minuti dal suo ingresso in campo. Il gol è arrivato al primo pallone toccato dal giocatore, servito da Koleosho.

Il risultato finale di 4-0 consegna all’Italia una vittoria convincente nel gruppo di qualificazione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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