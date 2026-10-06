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Morte a Caivano, tre persone indagate per omicidio colposo

Tre persone indagate dalla Procura di Napoli Nord per omicidio colposo nella morte di Salvatore Calignano, 61enne di Orta di Atella; autopsia e test disposti.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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La Procura di Napoli Nord ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per la morte di Salvatore Calignano, operaio edile di 61 anni residente a Orta di Atella (Caserta). L’ipotesi di reato contestata è omicidio colposo commesso in cooperazione colposa.

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L’uomo era stato trovato privo di sensi sabato pomeriggio a Caivano e trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, dove è deceduto poco dopo. Secondo l’ipotesi investigativa, Calignano si trovava a lavorare all’interno di un capannone: tra gli indagati figurano i due titolari del locale.

La Procura ha disposto l’autopsia e gli accertamenti tossicologici per chiarire le cause della morte. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione le circostanze dell’accaduto.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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