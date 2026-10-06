Rione Fontana compie 40 anni: quattro tappe in Veneto tra negozi e impegno sociale

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Rione Fontana celebra quattro decenni di attività con una serie di eventi nei propri punti vendita veneti: quattro serate tra fine settembre e ottobre per ricordare l’avvio dell’attività nel 1986 e riaffermare l’impegno aziendale sul fronte sociale e ambientale.



Dal 26 settembre al 18 ottobre, ogni appuntamento si svolgerà dalle 17 alle 21 nei negozi di Treviso, Cassola, Mestre e Montebelluna. Ogni tappa avrà una connotazione locale, ma l’obiettivo dichiarato è raccontare un’unica storia: quella di un marchio multimarca che ha consolidato un rapporto di fiducia con la clientela nel corso degli anni.

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La storia di Rione Fontana comincia a Volpago del Montello, dove è nata l’attività nel 1986. Nel tempo il gruppo si è specializzato soprattutto nell’abbigliamento maschile, pur offrendo una selezione dedicata anche al mondo femminile. Alla rete fisica di quattro punti vendita si affianca una piattaforma di vendita online, accessibile all’indirizzo www.rionefontana.com.



L’evento diffuso nei negozi non è solo una celebrazione d’annata. Il 2026 segna anche il decimo anniversario dalla trasformazione dell’azienda in Società Benefit, un passaggio formale che ha accompagnato scelte concrete: ogni anno una parte dei risultati viene destinata alla Fondazione Capta di Vicenza. La fondazione lavora a sostegno di bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà; Rione Fontana indica questo contributo come parte del suo percorso verso una maggiore attenzione alla sostenibilità.



A tracciare il bilancio dei primi quarant’anni è il fondatore e amministratore unico Claudio Tirindelli, che rivendica il valore del lavoro condiviso. Tirindelli ricorda l’entusiasmo che accompagnò gli inizi e il sacrificio necessario per consolidare l’attività, attribuendo il traguardo al contributo di collaboratori e clienti che hanno seguito il negozio stagione dopo stagione.



Nel suo racconto pubblicato dall’azienda emerge anche la rilevanza della scelta compiuta dieci anni fa: diventare Società Benefit è stata per Tirindelli una decisione di cui va particolarmente fiero. In questo passaggio si legge la volontà di coniugare risultati economici con responsabilità sociale, un percorso che mira a dare stabilità all’impresa senza perdere di vista il contesto in cui opera.



Il fondatore non nasconde le difficoltà del commercio locale: celebrare il 40° anniversario in un periodo non semplice per il settore viene presentato come motivo di orgoglio. Allo stesso tempo, Tirindelli esprime l’auspicio che i valori che hanno guidato la crescita dell’azienda possano accompagnarla anche nelle prossime decadi, fino a essere ricordati con affetto dalle future generazioni di clienti.



Sul piano operativo, i negozi coinvolti nella manifestazione coprono aree urbane e litoranee della regione, offrendo una geografia di contatto diretta con pubblici diversi. La durata serale degli incontri – quattro ore per ciascuna data – suggerisce un calendario pensato per favorire la partecipazione di chi lavora durante il giorno.



Rione Fontana mantiene la sede a Volpago del Montello e prosegue l’attività commerciale attraverso i quattro punti vendita in Veneto e la piattaforma e-commerce. A partire dal 2016 l’azienda ha formalizzato la propria vocazione sociale, destinando ogni anno una quota dei risultati alla Fondazione Capta di Vicenza per sostenere bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà.