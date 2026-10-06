Garlasco, il Ris di Parma smaltì nel 2016 eluiti legati a reperti chiave prima dell’autorizzazione dei giudici

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Nuovi accertamenti sul caso Garlasco rivelano che soluzioni liquide ricavate da reperti al centro dell’indagine furono distrutte nel 2016, diversi anni prima dell’autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

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Scopri come fare

Secondo le carte in possesso del Tg1, il colonnello Marino del Ris di Parma dispose lo smaltimento degli eluiti nel maggio 2016. Le provette riguardavano, tra l’altro, prelievi di intonaco riconducibili alla cosiddetta traccia palmare 33 e frammenti delle unghie di Chiara Poggi.

Nel materiale acquisito dalla Procura emerge che lo smaltimento avvenne “dopo la sentenza definitiva di condanna di Alberto Stasi” del dicembre 2015. L’autorizzazione dell’autorità giudiziaria alla distruzione arriverà invece solo nel febbraio 2022.

Le carte ricordano che già nel 2007 il Ris aveva messo a verbale l’impegno a conservare gli eluiti e a renderli disponibili all’autorità giudiziaria. Nonostante ciò, la pratica dello smaltimento risulta eseguita nel 2016.

Nel 2021 la Corte d’Assise d’Appello dispose la distruzione di una serie di reperti sotto sequestro. La difesa di Stasi si oppose chiedendo la conservazione di alcuni elementi per eventuali esami; nel gennaio 2022 la Corte accolse parzialmente l’opposizione restituendo le biciclette a Stasi e autorizzando la distruzione degli altri reperti.

Con la riapertura delle indagini nel 2025 la Procura di Pavia ha chiesto al Ris di Parma lo storico delle operazioni relative agli eluiti della traccia 33. Dalla ricostruzione interna è emersa la distruzione avvenuta nel 2016.

Il colonnello Donghi, oggi a capo del Ris di Parma, ha chiesto chiarimenti allo stesso Marino; secondo due militari dell’epoca fu Marino a ordinare lo smaltimento nel maggio 2016 e avrebbe allegato materiale fotografico a corredo dell’operazione. Resta da stabilire se tra quel materiale sia stato compreso anche l’eluito riferibile alla traccia 33: la Procura intende chiarire anche questo punto.